Лікарі назвали топ-5 продуктів для контролю цукру в крові: вони точно є у вашому холодильнику

Що треба їсти, щоб не підвищувався цукор у крові / © Freepik

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Різкі стрибки рівня цукру в крові можуть викликати втому, сильний голод, сонливість після їжі та постійне бажання перекусити. Саме тому лікарі радять звертати увагу не лише на кількість солодкого в раціоні, а й на продукти, які допомагають підтримувати стабільний рівень глюкози. Гарна новина в тому, що більшість із них уже є на кухні практично кожної родини. Важливо розуміти, що жоден продукт не здатний замінити лікування за цукрового діабету. Проте правильно складений раціон допомагає організму краще контролювати рівень глюкози, довше зберігати відчуття ситості та зменшувати ризик різких коливань цукру.

Натуральний грецький йогурт

Грецький йогурт без цукру містить велику кількість білка, який сповільнює засвоєння вуглеводів. Завдяки цьому після їжі рівень глюкози підвищується поступово, а не різко.

Крім того, натуральний йогурт багатий на пробіотики, які позитивно впливають на мікрофлору кишківника. Дослідження показують, що здоровий кишківник також бере участь у регуляції обміну речовин.

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Найкраще обирати продукт без ароматизаторів, фруктових наповнювачів і доданого цукру.

Яйця

Яйця давно вважають одним із найкращих продуктів для сніданку. Вони містять якісний білок і корисні жири, які допомагають довше зберігати відчуття ситості та запобігають переїданню.

Після такого сніданку людина рідше відчуває потяг до солодощів, а рівень глюкози залишається більш стабільним протягом дня. До того ж яйця є джерелом холіну, вітаміну D, селену та інших поживних речовин.

Огірки

Попри простий склад, огірки є чудовим продуктом для людей, які стежать за рівнем цукру. Вони майже не містять калорій, багаті на воду та клітковину, тому допомагають підтримувати відчуття ситості.

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Огірки можна додавати до салатів, сендвічів або використовувати як легкий перекус між основними прийомами їжі.

Сир твердих сортів

Невелика порція якісного твердого сиру містить багато білка та кальцію і практично не впливає на рівень глюкози.

Однак лікарі рекомендують дотримуватися помірності, адже сир досить калорійний і містить значну кількість насичених жирів. Оптимальна порція — приблизно 30-40 грамів за один прийом.

Найкраще поєднувати сир зі свіжими овочами або цільнозерновими хлібцями.

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Листова зелень

Шпинат, салат, рукола, кріп, петрушка та інша зелень містять багато клітковини, магнію, калію та антиоксидантів.

Вони мають дуже низький глікемічний індекс, тому практично не підвищують рівень цукру в крові. Крім того, велика кількість клітковини уповільнює засвоєння вуглеводів з інших продуктів.

Саме тому лікарі радять, щоб половину тарілки під час обіду або вечері займали овочі та зелень.

Які звички також допомагають контролювати рівень цукру

Окрім правильного вибору продуктів, велике значення мають щоденні звички. Фахівці рекомендують:

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не пропускати сніданок;

харчуватися регулярно, без тривалих перерв;

поєднувати вуглеводи з білками та корисними жирами;

обмежувати солодкі напої та продукти з великою кількістю доданого цукру;

щодня бути фізично активними хоча б 30 хвилин.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо постійно турбують сильна спрага, часте сечовипускання, різка втома, погіршення зору або неконтрольований апетит, не варто намагатися вирішити проблему лише зміною раціону. Такі симптоми можуть свідчити про порушення вуглеводного обміну, тому необхідно звернутися до сімейного лікаря та пройти обстеження.

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