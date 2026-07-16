Лікарі порадили людям за 60 відмовитися від цих продуктів і звичок: що треба їсти у такому віці

Що не можна їсти після 60 років / © pixabay.com

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Після 60 років організм починає працювати інакше. Сповільнюється обмін речовин, зменшується м’язова маса, кістки стають крихкішими, а серце й судини потребують більшої уваги. Саме тому лікарі рекомендують переглянути не лише щоденне меню, а й звички, які ще кілька років тому здавалися цілком безпечними. Фахівці наголошують: правильне харчування в цьому віці допомагає підтримувати нормальну вагу, зміцнює імунітет, покращує роботу мозку, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та остеопорозу.

Від яких продуктів після 60 років краще відмовитися

Надлишок солі. Велика кількість солі сприяє затримці рідини в організмі, підвищує артеріальний тиск і збільшує навантаження на серце та нирки. Лікарі радять зменшити споживання солоних закушувань, ковбас, консервів, копченостей і готових соусів.

Цукор та солодощі. Торти, цукерки, солодкі напої та випічка містять багато швидких вуглеводів, які провокують різкі стрибки рівня глюкози в крові. Надмірне вживання цукру підвищує ризик розвитку цукрового діабету другого типу, ожиріння та серцевих захворювань.

Оброблені м’ясні продукти. Ковбаси, сосиски, бекон та інші м’ясні вироби промислового виробництва містять багато солі, насичених жирів і консервантів. Їхнє регулярне вживання пов’язують із підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і деяких видів онкології.

Жирна смажена їжа. Смажені страви важче перетравлюються, містять багато калорій і насичених жирів. Краще надавати перевагу запіканню, тушкуванню, варінню або приготуванню на парі.

Надлишок алкоголю. Алкоголь негативно впливає на печінку, мозок, серце та взаємодіє з багатьма лікарськими препаратами, які часто приймають люди похилого віку. Лікарі рекомендують максимально обмежити його споживання.

Які звички можуть шкодити здоров’ю після 60 років

Недостатня фізична активність призводить до втрати м’язової маси, погіршення роботи серця та суглобів. Водночас надмірні навантаження без консультації з лікарем також можуть бути небезпечними.

Ще одна поширена проблема — недостатнє споживання води. З віком відчуття спраги слабшає, але організм усе одно потребує достатньої кількості рідини для нормальної роботи.

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Також лікарі не радять переїдати ввечері. Великі порції перед сном погіршують травлення, можуть спричиняти печію та негативно впливати на якість сну.

Які продукти варто включити до раціону

Нежирний білок. Після 60 років особливо важливо підтримувати м’язову масу. Для цього необхідно регулярно вживати продукти, багаті на білок: рибу, курятину, індичку, яйця, кисломолочні продукти, бобові.

Овочі та зелень. Овочі містять клітковину, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які підтримують здоров’я кишківника, серця й імунної системи. Лікарі радять щодня вживати різнокольорові овочі та свіжу зелень.

Ягоди та фрукти. Чорниця, полуниця, малина, яблука, сливи, абрикоси й цитрусові багаті на антиоксиданти, що допомагають уповільнювати вікові зміни та підтримувати здоров’я судин.

Цільнозернові продукти. Вівсянка, гречка, булгур, нешліфований рис і цільнозерновий хліб забезпечують організм складними вуглеводами, які дають тривале відчуття ситості та підтримують нормальний рівень цукру в крові.

Корисні жири. Організму потрібні жири, але правильні. Варто частіше включати до меню жирну морську рибу, горіхи, насіння льону, гарбуза, соняшника, а також авокадо.

Кальцій і вітамін D. З віком кісткова тканина поступово втрачає щільність. Саме тому особливу увагу потрібно приділяти продуктам, багатим на кальцій: кисломолочним виробам, твердим сирами, броколі, листовій зелені. Вітамін D допомагає організму краще засвоювати кальцій, тому важливо достатньо бувати на свіжому повітрі та за потреби контролювати його рівень разом із лікарем.

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