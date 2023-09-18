Їсти сало зі шкіркою чи без: відповідь лікарів вас здивує

Чи можна їсти шкірку із сала, чому її не потрібно викидати та кому все ж таки не слід її вживати.

Сало – це культовий український продукт, без якого важко уявити наш раціон. Але дуже багато суперечок точиться навколо того, наскільки шкідлива шкірка сала, чи має вона якусь користь. Окрім того, незважаючи на те, що сало дуже смачне та поживне, їсти його можна не всім. Отже, чи можна їсти сало зі шкіркою, а кому не варто зловживати продуктом – читайте далі.

Чи можна їсти сало зі шкіркою?

Медики говорять, що у звичайній шкірці сала є низка корисних речовин, які допомагають нашому організмові функціонувати належним чином. У шкірці сала містяться:

Вітаміни групи В , які регулюють діяльність центральної нервової системи, відповідають за мозкову активність та керують обміном речовин в організмі. Нестача цього вітаміну може стати причиною авітамінозу. Користь цих вітамінів для нашого організму досить очевидна: вони сприяють зростанню клітин, покращують стан шкіри та волосся, регулюють рівень цукру у крові, сприяють швидшому заживленню ран, відповідають за метаболізм, попереджають анемію, покращують настрій, підвищують захисні сили організму.

, які регулюють діяльність центральної нервової системи, відповідають за мозкову активність та керують обміном речовин в організмі. Нестача цього вітаміну може стати причиною авітамінозу. Користь цих вітамінів для нашого організму досить очевидна: вони сприяють зростанню клітин, покращують стан шкіри та волосся, регулюють рівень цукру у крові, сприяють швидшому заживленню ран, відповідають за метаболізм, попереджають анемію, покращують настрій, підвищують захисні сили організму. Фосфор та кальцій , що мають вирішальне значення для формування і росту кісток, скорочення м’язів, підвищення енергії та зміцнення імунітету.

, що мають вирішальне значення для формування і росту кісток, скорочення м’язів, підвищення енергії та зміцнення імунітету. Натрій і калій. Калій необхідний для правильного функціонування серця та кровоносної системи, допомагає підтримувати належний кров’яний тиск і тонус м’язів. Натрій разом із калієм є найбільш важливими компонентами позаклітинної рідини.

Калій необхідний для правильного функціонування серця та кровоносної системи, допомагає підтримувати належний кров’яний тиск і тонус м’язів. Натрій разом із калієм є найбільш важливими компонентами позаклітинної рідини. Залізо. Без заліза неможливо уявити кров людини, бо воно є складовою гемоглобіну - білка, який складається з еритроцитів, що забезпечує транспортування кисню по судинах. Також залізо відповідає за процеси детоксикації всього, що потрапляє до нашого організму разом з їжею, водою та повітрям. Також залізо забезпечує належну роботу ендокринної системи, щитоподібної залози, м’язів та імунної системи.

Без заліза неможливо уявити кров людини, бо воно є складовою гемоглобіну - білка, який складається з еритроцитів, що забезпечує транспортування кисню по судинах. Також залізо відповідає за процеси детоксикації всього, що потрапляє до нашого організму разом з їжею, водою та повітрям. Також залізо забезпечує належну роботу ендокринної системи, щитоподібної залози, м’язів та імунної системи. Вітаміни РР, Н, Е, холін, хлор та магній – ці мікроелементи необхідні для зміцнення кісток, суглобів та нігтів, також забезпечують гарний стан шкіри. А білок, що міститься у шкірці, дуже корисний для тих, хто має щоденні фізичні навантаження.

Кому не слід вживати сало та шкірку з нього?

Шкірка із сала – це дуже важкий продукт для перетравлення. Тому якщо є проблеми із роботою кишківника, то її краще не вживати. Лікарі також не радять їсти свинячу шкірку тим, хто має серцево-судинні захворювання, панкреатит чи хворобу печінки. В інших випадках, якщо здоров’я дозволяє, шкірку із сала можна вводити до свого раціону.

– це дуже важкий продукт для перетравлення. Тому якщо є проблеми із роботою кишківника, то її краще не вживати. Лікарі також не радять їсти свинячу шкірку тим, хто має серцево-судинні захворювання, панкреатит чи хворобу печінки. В інших випадках, якщо здоров’я дозволяє, шкірку із сала можна вводити до свого раціону. Сало не можна вживати дітям до трьох років і людям похилого віку. Оскільки воно містить дуже багато жиру, і травна система маленької дитини не зможе впоратися з його перетравленням. А у людей похилого віку часто є проблеми з роботою жовчного міхура, тому також виникнуть складнощі з перетравленням продукту. Від сала краще відмовитися, якщо є холецестит, панкреатит, виразка шлунку та гастрит. Оскільки перетравлення сала підвищує навантаження на підшлункову та печінку.

Чому не варто викидати шкірку із сала: хитрощі кулінарії

Після споживання сала, ті, хто не їсть шкірки, зазвичай, викидають їх на смітник. Але так робити не варто. Досвідчені господині знають, що можна приготувати зі свинячих шкірок, тому кладуть на зберігання до морозилки. А потім використовують у приготуванні їх як окремої страви чи як інгредієнт.

Свинячі шкірки - рецепт. Шкірку потрібно за необхідності обпалити на вогні, потім вимочити у воді та вичистити. Далі гострим ножем відділити залишки сала, зокрема й м’ясні прожилки. Далі заливаємо шкірки водою, ставимо на вогонь і варимо 2-3 години, додавши спеції. Під час закипання необхідно зняти піну, закрити кришкою та зменшити вогонь. Можна додати цибулю та лавровий лист. Після того, як шкірки зваряться, дайте їм охолонути, наріжте локшиною чи загорніть у рулетики, додавши часник та мелений перець. Сформований продукт поставити під гніт та прибрати в холодильник.

Для холодцю. Жорстка синяча шкірка має желеутворювальні властивості, тому стане ідеальним складником для холодцю.

Для голубців. На дно ємності, де готуватимуться голубці, варто покласти свинячі шкірки. Якщо скористатися таким кулінарним лайфгаком, то страва буде набагато смачнішою.

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