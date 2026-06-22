Лікарі заборонили людям за шістдесят їсти ці два популярні продукти — і ось чому

Що не можна їсти після 60 років / © pixabay.com

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У зрілому віці організм починає працювати по-іншому, тому деякі харчові звички, які раніше не викликали проблем, можуть негативно впливати на здоров’я. Медики радять особливо уважно ставитися до продуктів, які сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та зайвої ваги. Серед них є два дуже популярні продукти, які багато людей вживають майже щодня.

Чому після 60 років харчування потребує перегляду

З віком обмін речовин поступово сповільнюється, а організм гірше вправляється з надлишком солі, цукру та шкідливих жирів. Підвищується ризик розвитку гіпертонії, атеросклерозу, захворювань серця та суглобів.

Саме тому лікарі рекомендують обмежити продукти, які створюють додаткове навантаження на організм і можуть пришвидшувати вікові зміни.

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Ковбасні вироби та оброблене м’ясо

Ковбаса, сосиски, сардельки, шинка та інші м’ясні напівфабрикати залишаються одними з найпопулярніших продуктів на столі. Проте фахівці радять людям після 60 років максимально скоротити їхнє споживання.

Головна проблема полягає у великій кількості солі, консервантів, підсилювачів смаку та насичених жирів. Надлишок натрію сприяє підвищенню артеріального тиску, а регулярне вживання переробленого м’яса пов’язують зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань.

Крім того, такі продукти часто містять приховані жири та калорії, які сприяють набиранню зайвої ваги. Особливо небезпечно вживати ковбасні вироби щодня на сніданок або вечерю.

Набагато корисніше замінити їх відвареним м’ясом, домашньою бужениною, запеченою індичкою або рибою.

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Солодкі газовані напої

Багато людей вважають, що склянка газованої води не може нашкодити здоров’ю. Насправді ж такі напої містять величезну кількість цукру, штучних ароматизаторів та харчових добавок.

Після 60 років регулярне вживання солодкої газованої води може призводити до стрибків рівня глюкози в крові, набирання ваги та підвищення ризику розвитку цукрового діабету другого типу.

Також подібні напої негативно впливають на стан судин і можуть сприяти вимиванню кальцію з кісток, що особливо небезпечно для людей похилого віку через ризик остеопорозу.

Навіть так звані «дієтичні» газовані напої не є безпечними, адже містять штучні підсолоджувачі, вплив яких на організм досі активно вивчається.

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Кращою альтернативою стане звичайна вода, домашні компоти без цукру, трав’яні чаї або морси.

Які продукти варто включити до раціону після 60 років

Для підтримки здоров’я лікарі радять звернути особливу увагу на натуральні продукти. У щоденному меню мають бути овочі, ягоди, зелень, нежирна риба, яйця, кисломолочні продукти, бобові та цільнозернові каші.

Також треба надавати перевагу продуктам, багатим на омега-3 жирні кислоти, клітковину, кальцій та магній. Вони допомагають підтримувати здоров’я серця, судин, кісток і нервової системи.

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