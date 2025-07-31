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Лікарка пояснила, коли дійсно варто худнути: відповідь здивує
Часто прагнення до ідеальної фігури змушує нас виснажувати себе дієтами, навіть якщо в цьому немає медичної потреби.Експертка пояснила, коли дійсно потрібно худнути.
Прагнення до ідеальної фігури часто штовхає нас на виснажливі дієти. Однак чи завжди зайва вага є проблемою, і коли насправді варто задуматися про її зниження? Гастроентеролог і професор Галина Анохіна пояснила, що медичні показники важливіші за естетичні стандарти.
Про це пише РБК-Україна.
За словами лікаря, схуднення є необхідним не лише у випадку діагностованого ожиріння (коли індекс маси тіла вищий за 30). Знижувати вагу потрібно, якщо у вас виявлено:
Жирову інфільтрацію печінки
Переддіабет
Артеріальну гіпертензію (високий тиск)
У таких випадках зайві кілограми безпосередньо впливають на розвиток або погіршення цих хвороб. Тому схуднення стає частиною лікування. Лікар наголошує, що орієнтуватися потрібно на самопочуття, а не на зовнішні ідеали. Багато людей з пишними формами є здоровими, рухливими та активними, тоді як стрункі люди можуть мати серйозні проблеми зі здоров’ям.
Правила здорового схуднення
Для тих, кому потрібно скинути вагу, лікарка радить дотримуватися кількох простих правил:
Уникайте солодощів та перекусів. Цукор стимулює вироблення інсуліну, який перетворює енергію на жир. Особливо шкідливими є перекуси, оскільки вони часто складаються із солодкого.
Дотримуйтесь інтервального харчування. Перерва між прийомами їжі має становити 2,5–3 години. У цей час можна пити тільки воду або несолодкий чай.
Замініть солодощі шоколадом. Якщо важко відмовитися від десертів, обирайте шоколад і вживайте його лише після основної їжі. У поєднанні з білками та жирами він зменшує «глюкозний удар» по підшлунковій залозі.
Не обмежуйте білок. Білок — основа раціону, і його кількість має бути оптимальною.
Скоротіть жири та вуглеводи. Важливо не виключати ці групи продуктів повністю, а лише зменшити їхню кількість, дотримуючись міри.
Нагадаємо, збалансоване харчування вже давно визнано основою фізичного здоровʼя, однак за останні роки стало відомо, про новий, метаболічний, підхід і до психічного здоров’я.