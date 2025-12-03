Лікування може коштувати 28 тис. грн: які популярні різдвяні ласощі можуть отруїти собак

Собака / © AP

Фахівці напередодні свят наголошують: популярні сезонні смаколики, зокрема традиційні пиріжки з фаршем, можуть становити серйозну загрозу для собак. Хоча такі ласощі часто здаються безпечними, їхній склад містить інгредієнти, токсичні для чотирилапих, і саме вони можуть стати причиною небезпечного отруєння та дорогого лікування.

Про це повідомило видання Express.

За словами експерта з кінології Kennel Store Майкла Нельсона, у різдвяних пирогах і пудингах зазвичай є родзинки, смородина та спеції. Ці компоненти шкідливі для собак і навіть у невеликих кількостях здатні спричинити блювання, діарею, порушення роботи нирок або інші тяжкі наслідки. Нетоксичними вони не бувають, тож будь-яке вживання вимагає негайної реакції з боку власника.

RSPCA нагадує, що лікування собак, які з’їли токсичні продукти на кшталт родзинок або шоколаду, може коштувати від 350 до 500 фунтів стерлінгів (від 19 600 грн до 28 000 грн, — Ред.) у рамках невідкладної ветеринарної допомоги. Під час свят, коли фінансове навантаження й так зростає, такі витрати стають значним тягарем для родин.

Майкл Нельсон підкреслює, що мова не лише про недбалість господарів: собаки природно тягнуться до їжі та легко знаходять доступ до ласощів, залишених без нагляду. Один пиріг, з’їдений непомітно для власника, може стати причиною госпіталізації у ветклініку вже тієї ж ночі.

Ознаки, які можуть свідчити про отруєння у собаки

Фахівець радить уважно стежити за станом тварини та звертати увагу на такі симптоми:

тривале або повторюване блювання;

діарея;

різка млявість, відсутність звичної активності;

тремор або помітне тремтіння;

відмова від їжі чи води.

Нельсон наголошує: якщо у собаки з’являється хоча б один із цих симптомів після можливого контакту зі святковими частуваннями, звернення до ветеринара має бути негайним.

