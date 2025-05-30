Ліниві голубці з молодої капусти: рецепт швидкої і дуже смачної страви

Капуста. / © pixabay.com

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Сезон молодої капусти вже відкрито. Якщо салатами ви вже наласувалися, то пора підійти вже до основних страв, де головуватиме цей овоч. Перше, що спадає на думку, - голубці. Але не традиційні, і ліниві. З молодою капустою, ця страва буде готова майже миттєво.

ТСН.ua. підготував рецепт лінивих голубців від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

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125 г рису

250 г води

1 цибуля

1 морква

50-70 г вершкового масла

½ качана капусти (маленької)

500 г фаршу телячого або асорті

½ ч. л. коріандру меленого

400 г томатів (у власному соку)

200 г сметани

2-3 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець до смаку

Приготування

Добре промийте рис та залийте його холодною водою у співвідношенні 1:2. Злегка підсоліть і варіть 5 хвилин під закритою кришкою після закипання. Зніміть з вогню і залиште на 15 хвилин. Рис дійде до готовності. Готуємо овочі. Цибулину наріжте дрібними кубиками. Морквину натріть на великій тертці, капусту наріжте дрібно ножем. На пательні розтопіть вершкове масла. Покладіть цибулю і припустіть до м'якості та прозорості. Додайте моркву і тушкуйте кілька хвилин. Потім додайте капусту і тушкуйте все разом протягом 5-7 хвилин. Доведіть овочі до смаку сіллю і перцем. У великій посудині змішайте остиглий рис, фарш і засмажку. Додайте до суміші коріандр. Ретельно перемішайте і сформуйте невеликі ліниві голубці. Форму для запікання змастіть соняшниковою олією та викладіть ліниві голубці в один шар. Готуємо соус. З'єднайте нарізані томати у власному соку ат сметану. Додайте сіль і перець. Добре перемішайте. Цією заправкою залийте форму з лінивими голубцями й запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 45-50 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали рецепт смачної закуски, що складається з чотирьох інгредієнтів.