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- Різне
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Ліниві голубці з молодої капусти: рецепт швидкої і дуже смачної страви
Страва вийде дуже смачною, яка нічим не поступається своїй класичній версії.
Сезон молодої капусти вже відкрито. Якщо салатами ви вже наласувалися, то пора підійти вже до основних страв, де головуватиме цей овоч. Перше, що спадає на думку, - голубці. Але не традиційні, і ліниві. З молодою капустою, ця страва буде готова майже миттєво.
ТСН.ua. підготував рецепт лінивих голубців від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Інгредієнти
125 г рису
250 г води
1 цибуля
1 морква
50-70 г вершкового масла
½ качана капусти (маленької)
500 г фаршу телячого або асорті
½ ч. л. коріандру меленого
400 г томатів (у власному соку)
200 г сметани
2-3 ст. л. соняшникової олії
сіль та перець до смаку
Приготування
Добре промийте рис та залийте його холодною водою у співвідношенні 1:2. Злегка підсоліть і варіть 5 хвилин під закритою кришкою після закипання. Зніміть з вогню і залиште на 15 хвилин. Рис дійде до готовності.
Готуємо овочі. Цибулину наріжте дрібними кубиками. Морквину натріть на великій тертці, капусту наріжте дрібно ножем.
На пательні розтопіть вершкове масла. Покладіть цибулю і припустіть до м'якості та прозорості. Додайте моркву і тушкуйте кілька хвилин. Потім додайте капусту і тушкуйте все разом протягом 5-7 хвилин. Доведіть овочі до смаку сіллю і перцем.
У великій посудині змішайте остиглий рис, фарш і засмажку. Додайте до суміші коріандр.
Ретельно перемішайте і сформуйте невеликі ліниві голубці. Форму для запікання змастіть соняшниковою олією та викладіть ліниві голубці в один шар.
Готуємо соус. З'єднайте нарізані томати у власному соку ат сметану. Додайте сіль і перець. Добре перемішайте.
Цією заправкою залийте форму з лінивими голубцями й запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 45-50 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми писали рецепт смачної закуски, що складається з чотирьох інгредієнтів.