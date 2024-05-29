Лише 10% людей заварюють чай у пакетиках правильно, інші не знають цього трюку з биркою

Мало хто знає, як правильно заварювати чай у пакетиках і як бирка впливає на його смак.

Заварювання чаю в пакетиках – справа для нас легка та звична. Адже досить помістити чайний пакетик у чашку, залити окропом – і запашний улюблений напій готовий. Однак, не всі знають про один дуже важливий нюанс у процесі заварювання чаю. Розповідаємо, яку функцію насправді виконує бирка і як правильно заварювати чай у пакетиках.

Яка функція бирки на чайному пакетику

Паперова бирка, що прикріплена до нитки, насправді, виконує зовсім не декоративну функцію для зазначення бренду, як вважає більшість людей. Її роль більш практична і допомагає правильно заварювати чай.

Головне призначення бирки - це фіксація пакетика в чашці, куди наливатиметься окріп. Під час заварювання чаю вона може зісковзнути й опинитися у воді, що негативно вплине на смак напою. Щоб запобігти такій ситуації, бирку варто зафіксувати. Її треба помістити під дно чашки, залишивши пакетик усередині, потім залити чай окропом. Таким чином бирка не ковзатиме, а залишиться ззовні.

Як правильно заварювати чай у пакетиках

Багато хто заварює чай не зовсім правильно, що негативно впливає на смак напою. Не слід занурювати чайний пакетик у воду кілька разів поспіль, від цього мало користі. Залиште його у чашці з окропом на три хвилини, цього буде досить, щоб чай віддав свій смак і повністю розкрив аромат.

Після приготування напою пакетик варто дістати й покласти на блюдце чи викинути. В жодному разі не тримайте його в чашці, бо чай може стати занадто гірким і несмачним.

Для приготування чаю треба вибирати великі пакетики, щоб чайний лист усередині повністю розкрився й добре заварився. Краще вибирати чай у нейлонових чи шовкових пакетиках, вони віддають більше смаку й аромату, ніж паперові.

Чи потрібно віджимати чайний пакетик після заварювання

Під час заварювання чай віддає напоєві велику кількість дубильних речовин, які у невеликих кількостях позитивно впливають на нашу нервову систему. А якщо віджимати пакет кілька разів, у воду потрапить ще більше цих сполук, що може нашкодити здоров’ю.

Після інтенсивного віджимання чай може зовсім втратити свій смак та аромат, він стане гірким та несмачним. Тому не варто тримати чайний пакетик у чашці більше 3-4 хвилин. Але різні види чаю можуть заварюватися по-різному, тому перед приготуванням напою слід прочитати інструкцію.

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