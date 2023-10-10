Лише 15 хвилин – і плитка у ванній сяятиме чистотою: як відмити бруд, що в’ївся

Чим швидко та якісно відмити плитку у ванній і міжплиточні шви від бруду, вапняного нальоту, цвілі.

Мало кому приносить задоволення миття плитки у ванній. Це довго та клопітно, і терти бруд, що в’ївся, дуже жорсткими щітками чи абразивними миючими засобами не можна. Оскільки тоді на кахельній поверхні залишаться сліди та подряпини. Розповідаємо, як швидко та легко відмити бруд, і які засоби упораються з цим якнайкраще.

Раніше ми писали, як швидко позбутися вапняного нальоту з унітазу, ванної та душу.

Чим відмити кахель у ванній: дієві народні методи

Причиною того, що у ванній брудниться плитка, є висока вологість. Краплі води утворюють мильні розводи та вапняний наліт. А ще плитку доводиться мити після ремонту від цементу, клею, скотчу чи фарби. Із цими проблемами допоможуть легко впоратися засоби, які напевно є у вас вдома.

Господарське мило. Можна зробити мильний розчин, натерти ним брудну плитку і через 30 хвилин змити водою. Але мило не впорається зі старим брудом, що в’ївся. І його не можна використовувати, якщо міжплиточні шви кольорові, воно вимиває фарбу.

Можна зробити мильний розчин, натерти ним брудну плитку і через 30 хвилин змити водою. Але мило не впорається зі старим брудом, що в’ївся. І його не можна використовувати, якщо міжплиточні шви кольорові, воно вимиває фарбу. Сода і оцет. Для цього потрібно змішати соду та оцет у пропорції 1:1, потім нанести цю пасту на 20 хвилин на забруднену плитку. Потім змийте водою. Цей засіб чудово відбілить плитку, прибере застарілий наліт, позбавить кахель у ванній жовтизни.

Для цього потрібно змішати соду та оцет у пропорції 1:1, потім нанести цю пасту на 20 хвилин на забруднену плитку. Потім змийте водою. Цей засіб чудово відбілить плитку, прибере застарілий наліт, позбавить кахель у ванній жовтизни. Лимонна кислота. Ще один чудо-засіб, який допоможе відмити плитку у ванній. Але її потрібно правильно застосовувати, бо вона може зруйнувати міжплиточні шви. Лимонну кислоту розводять у воді за пропорцією 1:10, потім цим розчином потрібно обприскати плитку з розпилювача. Через 15 хвилин плитку варто ретельно вимити чистою водою.

Ще один чудо-засіб, який допоможе відмити плитку у ванній. Але її потрібно правильно застосовувати, бо вона може зруйнувати міжплиточні шви. Лимонну кислоту розводять у воді за пропорцією 1:10, потім цим розчином потрібно обприскати плитку з розпилювача. Через 15 хвилин плитку варто ретельно вимити чистою водою. Перекис водню. Цей засіб позбавить нальоту та бруду на плитці, а також допоможе позбутися бруду та цвілі у міжплиточних швах. Щоб зробити розчин, потрібно розвести перекис із водою у пропорції 1:1, розпорошити на плитку. А через 10 хвилин змити водою.

Як відчистити міжплиточні шви

Аби позбутися бруду, цвілі та грибка на швах між плиткою у ванній, можна використовувати кілька засобів.

Антисептик. Потрібно обприскати шви і залишити на 20 хвилин, потім потерти щіткою та змити чистою водою.

Потрібно обприскати шви і залишити на 20 хвилин, потім потерти щіткою та змити чистою водою. Суміш із мила, перекису та води. Щоб приготувати засіб, потрібно 1 ч. ложка перекису, 2 ч. ложки води і 1 ст. ложка рідкого мила. Потім нанесіть цей засіб на шви 3-4 рази, поетапно. Після такої процедури шви стануть білими.

Щоб приготувати засіб, потрібно 1 ч. ложка перекису, 2 ч. ложки води і 1 ст. ложка рідкого мила. Потім нанесіть цей засіб на шви 3-4 рази, поетапно. Після такої процедури шви стануть білими. Сода. Потрібно за допомогою зубної щітки та соди акуратно пройтися по швам, після цього змити водою та насухо витерти.

Чим не можна мити плитку у ванній

Варто запам’ятати, що не можна користуватися агресивними засобами для миття кахелю у ванній, щоб не пошкодити його. Не можна мити плитку:

Абразивними порошками та жорсткими щітками. Глянцева плитка може стати матовою від такого миття, а шви між плиткою почнуть руйнуватися.

Глянцева плитка може стати матовою від такого миття, а шви між плиткою почнуть руйнуватися. Засобами з кислотою. Тут мова про магазинні засоби, що містять кислоту. Так, вони вимивають стійкі забруднення, але заразом роз’їдають поверхню плитки.

Тут мова про магазинні засоби, що містять кислоту. Так, вони вимивають стійкі забруднення, але заразом роз’їдають поверхню плитки. Засобами з хлором. Такі засоби вимивають колір плитки, тому вона втрачає свій блиск і тьмяніє.

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