Лише 15 хвилин – і плитка у ванній сяятиме чистотою: як відмити бруд, що в’ївся

Чим швидко та якісно відмити плитку у ванній і міжплиточні шви від бруду, вапняного нальоту, цвілі.
Мало кому приносить задоволення миття плитки у ванній. Це довго та клопітно, і терти бруд, що в’ївся, дуже жорсткими щітками чи абразивними миючими засобами не можна. Оскільки тоді на кахельній поверхні залишаться сліди та подряпини. Розповідаємо, як швидко та легко відмити бруд, і які засоби упораються з цим якнайкраще.
Раніше ми писали, як швидко позбутися вапняного нальоту з унітазу, ванної та душу.
Чим відмити кахель у ванній: дієві народні методи
Причиною того, що у ванній брудниться плитка, є висока вологість. Краплі води утворюють мильні розводи та вапняний наліт. А ще плитку доводиться мити після ремонту від цементу, клею, скотчу чи фарби. Із цими проблемами допоможуть легко впоратися засоби, які напевно є у вас вдома.
- Господарське мило. Можна зробити мильний розчин, натерти ним брудну плитку і через 30 хвилин змити водою. Але мило не впорається зі старим брудом, що в’ївся. І його не можна використовувати, якщо міжплиточні шви кольорові, воно вимиває фарбу.
- Сода і оцет. Для цього потрібно змішати соду та оцет у пропорції 1:1, потім нанести цю пасту на 20 хвилин на забруднену плитку. Потім змийте водою. Цей засіб чудово відбілить плитку, прибере застарілий наліт, позбавить кахель у ванній жовтизни.
- Лимонна кислота. Ще один чудо-засіб, який допоможе відмити плитку у ванній. Але її потрібно правильно застосовувати, бо вона може зруйнувати міжплиточні шви. Лимонну кислоту розводять у воді за пропорцією 1:10, потім цим розчином потрібно обприскати плитку з розпилювача. Через 15 хвилин плитку варто ретельно вимити чистою водою.
- Перекис водню. Цей засіб позбавить нальоту та бруду на плитці, а також допоможе позбутися бруду та цвілі у міжплиточних швах. Щоб зробити розчин, потрібно розвести перекис із водою у пропорції 1:1, розпорошити на плитку. А через 10 хвилин змити водою.
Як відчистити міжплиточні шви
Аби позбутися бруду, цвілі та грибка на швах між плиткою у ванній, можна використовувати кілька засобів.
- Антисептик. Потрібно обприскати шви і залишити на 20 хвилин, потім потерти щіткою та змити чистою водою.
- Суміш із мила, перекису та води. Щоб приготувати засіб, потрібно 1 ч. ложка перекису, 2 ч. ложки води і 1 ст. ложка рідкого мила. Потім нанесіть цей засіб на шви 3-4 рази, поетапно. Після такої процедури шви стануть білими.
- Сода. Потрібно за допомогою зубної щітки та соди акуратно пройтися по швам, після цього змити водою та насухо витерти.
Чим не можна мити плитку у ванній
Варто запам’ятати, що не можна користуватися агресивними засобами для миття кахелю у ванній, щоб не пошкодити його. Не можна мити плитку:
- Абразивними порошками та жорсткими щітками. Глянцева плитка може стати матовою від такого миття, а шви між плиткою почнуть руйнуватися.
- Засобами з кислотою. Тут мова про магазинні засоби, що містять кислоту. Так, вони вимивають стійкі забруднення, але заразом роз’їдають поверхню плитки.
- Засобами з хлором. Такі засоби вимивають колір плитки, тому вона втрачає свій блиск і тьмяніє.
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