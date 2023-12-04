Лише 2% населення світу зможуть знайти приховане зображення: перевірте, чи ви входите в цей відсоток

Перевірте свою увагу, пройшовши цей швидкий тест з оптичною ілюзією. Кажуть, що лише 2% населення світу можуть відшукати приховане зображення.

В Мережі бурхливо обговорюють оптичну ілюзію, яка багатьох людей збиває з пантелику. Рідко у кого вдається перевірити свою увагу і спостережливість за відведений час. Тому існує думка, що лише 2% людей на землі можуть виявити всі приховані зображення на цій картинці.

Тест на спостережливість / Фото: Фото з відкритих джерел

Уважно придивіться до цього малюнка. Хоча перед вами звичайний ескіз дівчини з розпущеним густим волоссям, він ховає за собою дещо більше. На дівчині вигадливий східний костюм, який розвивається наче від легкого вітру, вона говорить по телефону і усміхається. Однак, насправді, на картинці зображено аж чотири жінки.

Отже, засікайте 10 секунд і спробуйте відшукати всіх жінок за цей час. Якщо придивитися уважно, то можна відразу помітити три жінки, тому багато хто здається, вважаючи, що четвертої просто немає на малюнку. Але подивість краще.

Тест: підказки / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ж ви не знайшли, не засмучуйтесь, ось вам підсказки. Перша жінка схована на правій руці дівчини, що розмовляє по телефону, ближче до її щоки. Другу можна помітити, якщо уважніше придивитися на рукав дівчини. А ось третя заховалася збоку — ви зможете відразу впізнати її профіль. Четверта — шукайте на животі дівчини пару губ, які і є рисами обличчя цієї жінки.

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