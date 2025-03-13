Лише 30 грамів цього добрива – і кущі ломитимуться від ягід, малина буде солодкою та великою

Якщо хочете отримати зі свого малинника багатий урожай ягід, кущі треба підживити цими добривами.

Підживлення малини навесні – перший найважливіший крок для отримання гарного врожаю. Важливо не нехтувати цим і вчасно вносити добрива, у березні вже треба зробити перше підживлення. А починати необхідно з азотних добрив, адже вони сприяють росту зеленої маси і формуванню зав’язі.

Чим підживити малину навесні: поради досвідчених городників

Селітра чи сечовина ідеально підходять для першого підживлення, коли бруньки на кущах ще не почали набухати. Треба внести 20-30 грамів добрива на кожен квадратний метр.

ідеально підходять для першого підживлення, коли бруньки на кущах ще не почали набухати. Треба внести 20-30 грамів добрива на кожен квадратний метр. Дріжджі також добре впливають на ріст та розвиток малини. Треба розчинити 10 грамів сухих дріжджів у 8 літрах води, додати 3 столові ложки цукру і залишити розчин на ніч для бродіння. Потім цю суміш необхідно розвести водою у пропорції 1:5 і рясно полити кущі малини.

також добре впливають на ріст та розвиток малини. Треба розчинити 10 грамів сухих дріжджів у 8 літрах води, додати 3 столові ложки цукру і залишити розчин на ніч для бродіння. Потім цю суміш необхідно розвести водою у пропорції 1:5 і рясно полити кущі малини. Коров’як чи послід. Розмішайте коров’як з водою у пропорції 1:10 і полийте кущі малини з розрахунку один літр на кущ. З послідом варто бути обережними, щоб не спалити малинник. Треба розвести курячий послід водою у пропорції 1:20 і полити малину по літрі під кожен кущ.

Розмішайте коров’як з водою у пропорції 1:10 і полийте кущі малини з розрахунку один літр на кущ. З послідом варто бути обережними, щоб не спалити малинник. Треба розвести курячий послід водою у пропорції 1:20 і полити малину по літрі під кожен кущ. Деревний попіл містить купу мінеральних речовин, зокрема кальцій та фосфор, які вкрай корисні для малинових кущів та їхнього плодоношення. Попелом можна поливати кущі та вносити його в сухому виглядом. Щоб приготувати рідке підживлення треба взяти 600 грамів золи і розвести у 10 літрах води. Розчин необхідно настояти одну добу, а потім полити малину з розрахунку два літри на кущ.

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