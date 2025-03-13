Лише 30 грамів цього добрива – і кущі ломитимуться від ягід, малина буде солодкою та великою

Якщо хочете отримати зі свого малинника багатий урожай ягід, кущі треба підживити цими добривами.
Підживлення малини навесні – перший найважливіший крок для отримання гарного врожаю. Важливо не нехтувати цим і вчасно вносити добрива, у березні вже треба зробити перше підживлення. А починати необхідно з азотних добрив, адже вони сприяють росту зеленої маси і формуванню зав’язі.
Чим підживити малину навесні: поради досвідчених городників
- Селітра чи сечовина ідеально підходять для першого підживлення, коли бруньки на кущах ще не почали набухати. Треба внести 20-30 грамів добрива на кожен квадратний метр.
- Дріжджі також добре впливають на ріст та розвиток малини. Треба розчинити 10 грамів сухих дріжджів у 8 літрах води, додати 3 столові ложки цукру і залишити розчин на ніч для бродіння. Потім цю суміш необхідно розвести водою у пропорції 1:5 і рясно полити кущі малини.
- Коров’як чи послід. Розмішайте коров’як з водою у пропорції 1:10 і полийте кущі малини з розрахунку один літр на кущ. З послідом варто бути обережними, щоб не спалити малинник. Треба розвести курячий послід водою у пропорції 1:20 і полити малину по літрі під кожен кущ.
- Деревний попіл містить купу мінеральних речовин, зокрема кальцій та фосфор, які вкрай корисні для малинових кущів та їхнього плодоношення. Попелом можна поливати кущі та вносити його в сухому виглядом. Щоб приготувати рідке підживлення треба взяти 600 грамів золи і розвести у 10 літрах води. Розчин необхідно настояти одну добу, а потім полити малину з розрахунку два літри на кущ.
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