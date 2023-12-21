Лише 5 хвилин на день: три правила для бездоганної чистоти в оселі без генеральних прибирань

Якщо дотримуватися цих трьох правил, вам не доведеться щосуботи витрачати час на довге і виснажливе прибирання.

Зазвичай у суботу ми всі влаштовуємо велике прибирання. Бо за тиждень накопичується стільки всього – купа розкиданих речей, пилу на меблях та жиру на кухні. Втім, є кілька простих правил, які допоможуть завжди підтримувати порядок без генеральних прибирань. Розповідаємо, як зберігати бездоганну чистоту у своєму домі, не витрачаючи по кілька годин на прибирання.

Як підтримувати чистоту: 3 правила для ідеального порядку в домі без генеральних прибирань

Завжди розкладайте всі речі на свої місця. Не дозволяйте безладу та хаосу поширюватися у вас в домі. Якщо взяли книжку, почитали і кладіть її назад на полицю. Не варто складати одяг на крісло чи стілець, вішайте його до шафи або відправляйте у прання. Оскільки саме розвантаження речей забирає велику кількість часу. Також застеляйте ліжко щодня, так у вашій спальні завжди буде порядок, якого вам самим захочеться дотримуватися постійно. На кожен день тижня продумайте для себе план, в якій кімнаті своєї оселі ви прибиратимете. У вас на це піде від 3 до 5 хвилин на день, а результат буде вражаючим. У вашому домі завжди пануватиме чистота, а в суботу буде вільний день для відпочинку, вам не доведеться кілька годин прибирати. Наприклад, план може бути таким: у понеділок ви витиратимете пил на меблях, у вівторок покладіть до пральної машинки кухонні рушники, а в середу вимийте підлогу у передпокої. Не накопичуйте непотрібних речей. Щоб мати чистий дім, позбудьтеся всього, що займає простір у шафах, на полицях, антресолях і на балконі. Це можуть бути коробки, пакети, старі речі, які ніколи більше не згодяться. Зазвичай, левова частка часу прибирання іде саме на переставляння цього непотребу. Чим менше буде непотрібних речей у вас вдома, тим легше вам буде підтримувати в ньому порядок.

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