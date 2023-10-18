Лише кілька рухів – і жодних проблем: як швидко відремонтувати блискавку на одязі та взутті

Витягли із шафи улюблену теплу куртку або чобітки і зрозуміли, що блискавка заїла і не бажає рухатися ні вперед, ні назад? Ситуація повсякчасна і не дуже приємна. Особливо коли виявляєш проблему перед виходом із дому. Але вирішення неприємності є – блискавку до життя можна повернути декількома простими способами. Як відремонтувати блискавку на одязі чи взутті, що робити, аби вона ніколи більше не псувалася, розповідає Zipper Shipper.

Як швидко відремонтувати блискавку за допомогою підручних засобів

Спеціальний засіб. Найкращим варіантом, звичайно, буде спеціальний засіб, який призначений для ремонту блискавок. Такі речовини продаються у вигляді прозорого воску. Їх можна застосовувати як для ремонту металевих блискавок, так і для пластмасових. Цей засіб безпечний для тканини на одязі та взутті і не бруднить її.

Найкращим варіантом, звичайно, буде спеціальний засіб, який призначений для ремонту блискавок. Такі речовини продаються у вигляді прозорого воску. Їх можна застосовувати як для ремонту металевих блискавок, так і для пластмасових. Цей засіб безпечний для тканини на одязі та взутті і не бруднить її. ВД-40. Це досить відомий мастильний засіб. Для блискавки на одязі краще вибрати силіконовий варіант. Оскільки традиційне мастило виготовляється з нафти, тому може пошкодити пластик. Із цим засобом потрібно бути дуже обережними, оскільки можуть залишитися плями на одязі, які потім буде важко вивести.

Це досить відомий мастильний засіб. Для блискавки на одязі краще вибрати силіконовий варіант. Оскільки традиційне мастило виготовляється з нафти, тому може пошкодити пластик. Із цим засобом потрібно бути дуже обережними, оскільки можуть залишитися плями на одязі, які потім буде важко вивести. Олія. Якщо вдома нічого більше немає для ремонту блискавки, тоді будь-яка олія стане у нагоді. Потрібно змочити кінчик пензлика та пройтися по блискавці. Але з цим засобом також варто бути уважними, бо олією можна забруднити тканину, і ще залишиться неприємний запах. Тому після ремонту блискавку можна протерти серветкою, змоченою у спирт.

Якщо вдома нічого більше немає для ремонту блискавки, тоді будь-яка олія стане у нагоді. Потрібно змочити кінчик пензлика та пройтися по блискавці. Але з цим засобом також варто бути уважними, бо олією можна забруднити тканину, і ще залишиться неприємний запах. Тому після ремонту блискавку можна протерти серветкою, змоченою у спирт. Віск або мило. Це досить дешеві та доступні засоби, які допоможуть впоратися із проблемною блискавкою. Мило та віск мають бути кусковими та звичайними, без сильних ароматичних домішок. Ці обидва засоби містять у своєму складі жир, який допоможе відремонтувати блискавку. Так, віск і мило залишають сліди, але їх легше вивести, ніж плями від олії. І обидва варіанти підходять як для металевої, так і для пластмасової блискавки.

Як ще можна відремонтувати блискавку на одязі та взутті

Є ще кілька засобів, які мають у складі віск та жири, тому допоможуть відремонтувати блискавку:

помада;

вазелін;

графітний олівець;

рідке мило;

засіб для миття посуду.

Як доглядати за блискавками і коли це робити

Оскільки з часом покриття стирається, зубчики ржавіють, у блискавку потрапляє бруд чи засоби для прання, то блискавку обов’язково потрібно змащувати для профілактики.

Після прання або чистки блискавки також варто змастити, особливо на джинсах, куртках чи сумках. Необхідно просто нанести спеціальний засіб чи будь-який інший із вище перелічених.

Наприкінці сезону, перед тим, як ховатимете одяг у шафи, також потрібно перевірити блискавки на наявність бруду та пошкоджень. Можливо, деякі потребуватимуть заміни, то краще зробити це завчасно.

Якщо ви часто використовуєте одяг чи взуття з блискавками, то слід змащувати блискавку хоча б раз на місяць. Це допоможе продовжити час її використання на довше. Коли ви користуєтеся річчю не часто, тоді змащувати блискавку можна раз на кілька місяців.

Раніше ми писали, як випрати пір'яну подушку вдома, швидко та без надмірних зусиль.

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