Лише люди з високим рівнем IQ вирішать цю задачу: знайдіть прихований предмет за 7 секунд

Перевірте рівень свого IQ, адже лише люди, у кого він високий, зможуть за сім секунд відшукати прихований предмет на картинці.

Головоломки можуть багато розповісти про інтелект людини.

Ця загадка з'явилася в Мережі порівняно недавно. Її автори стверджують, що лише найрозімніші люди зможуть вирішити її протягом заданого часу.

Йдеться також, що за сім секунд знайти на картинці приховані предмети можуть люди, у яких високий рівень IQ. Якщо ви зацікавилися і хочете перевірити себе, діставайте секундомір і уважно придивіться до картинки. На ній потрібно знайти приховану зубну щітку.

Тест на IQ / Фото: Фото з відкритих джерел

Чи змогли ви впоратися із задачею? Варто звернути увагу, що зубна щітка зливається з іншими предметами на ілюстрації. Тому з першого погляду її, звісно, дуже важко помітити. Але якщо ви будете уважними до деталей, то зможете віднайти предмет за сім секунд.

Не вдалося виявити зубну щітку? Не біда. Ось вам відповідь.

Відповідь / Фото: Фото з відкритих джерел

Виявляється, зубна щітка була прихована у лівій частині зображення, на борту корабля, поруч із молодою дівчиною та дорослим чоловіком.

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