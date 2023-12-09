Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лише люди з високим рівнем IQ вирішать цю задачу: знайдіть прихований предмет за 7 секунд

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
172
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лише люди з високим рівнем IQ вирішать цю задачу: знайдіть прихований предмет за 7 секунд

Тест на пильність: перевірте рівень IQ / Фото: Pexels

Перевірте рівень свого IQ, адже лише люди, у кого він високий, зможуть за сім секунд відшукати прихований предмет на картинці.

Головоломки можуть багато розповісти про інтелект людини.

Ця загадка з'явилася в Мережі порівняно недавно. Її автори стверджують, що лише найрозімніші люди зможуть вирішити її протягом заданого часу.

Йдеться також, що за сім секунд знайти на картинці приховані предмети можуть люди, у яких високий рівень IQ. Якщо ви зацікавилися і хочете перевірити себе, діставайте секундомір і уважно придивіться до картинки. На ній потрібно знайти приховану зубну щітку.

Тест на IQ / © Фото з відкритих джерел
Тест на IQ / Фото: Фото з відкритих джерел

Чи змогли ви впоратися із задачею? Варто звернути увагу, що зубна щітка зливається з іншими предметами на ілюстрації. Тому з першого погляду її, звісно, дуже важко помітити. Але якщо ви будете уважними до деталей, то зможете віднайти предмет за сім секунд.

Не вдалося виявити зубну щітку? Не біда. Ось вам відповідь.

Відповідь / © Фото з відкритих джерел
Відповідь / Фото: Фото з відкритих джерел

Виявляється, зубна щітка була прихована у лівій частині зображення, на борту корабля, поруч із молодою дівчиною та дорослим чоловіком.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
172
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація