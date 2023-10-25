Лише один копійчаний засіб – і про намерзання льоду в морозилці забудете назавжди

Якщо використати цей лайфгак, то розморожувати холодильник будете лише раз на рік, а не кожного місяця.

Що робити, коли лід намерзає вже на п’ятий день після розморожування холодильника? Якщо є проблема надмірного утворення льоду в морозилці чи морозильній камері – це ненормально. Хоча таке явище досить поширене. Щоб лід не повертався через кілька днів після розморожування холодильника, є перевірений спосіб, аби цього уникнути. Розповідаємо, як один дешевий аптечний засіб врятує від проблеми назавжди.

Що робити, якщо намерзає лід у холодильнику

Для того, аби позбутися проблеми намерзання льоду, спочатку треба розморозити та почистити морозильну камеру. Якщо правильно доглядати за морозилкою, то ви проводитиме розморожування 1-2 рази на рік, а не кожного місяця. Цей метод діє навіть для дуже старих холодильників.

Щоб швидко розморозити холодильник, використовуйте гарячу воду й соляний розчин. Для цього потрібно помістити ємність з гарячою водою всередину морозильної камери. А потім приготуйте розчин, додавши до склянки води 2 столові ложки солі. Потім цю суміш перелийте до пляшки з пульверизатором і рівномірно обробіть нею стінки морозильної камери.

Лід почне відпадати від стінок буквально через кілька хвилин. Його потрібно акуратно зібрати, щоб не пошкодити поверхню морозильної камери.

Як відбілити морозильну камеру і що зробити, аби лід більше не намерзав

Разом із розморожуванням можна відбілити пластик, якщо є така проблема, особливо коли холодильник уже старенький. Для цього ідеально підійде суміш перекису водню та соди. Цей простий народний метод добре очистить, продезінфікує та відбілить пластик, не дряпаючи його.

Після розморожування подбайте про дезінфекцію морозильної камери, особливо якщо там зберігається м’ясо. Для цього можна використати хлоргексидин, просто обробіть ним суху поверхню камери після миття.

Нарешті, щоб лід не намерзав у морозильній камері, варто використати один лайфгак. Після процедури розморожування, миття та дезінфекції на суху поверхню нанесіть тонкий шар гліцерину. Тоді вам не доведеться постійно розморожувати свій холодильник.

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