Лише одиниці здогадаються: чому пляшки для пива коричневі або зелені

Чи задумувалися ви коли-небудь, чому пиво продається в коричневих чи зелених пляшках, а не в прозорих? Відповідь вас здивує.

Про це розповіли в CNN. Якщо ви хоча б раз відкривали пляшку пива, наливали напій в прозору склянку, а потім залишали на сонці, то через деякий часто точно відчували, що зі смаком щось не так. Це відбувається через особливу хімічну сполуку, що виробляє запах, схожий на той, яким захищаються скунси.

За словами Чака Скайпека, директора технічних проєктів пивоваріння в Асоціації пивоварів, причину такого неприємного смаку з'ясували лише в 1960-х роках.

Коли хміль в пиві піддається сильному і довготривалому сонячному впливу, відбувається реакція фотоокислення і утворюється сполука 3-метил-2-бутен-1-тіол. Щоб запобігти такому процесу пивовари вирішили продавати пиво в темному тонованому склі, ось чому сьогодні можна побачити зазвичай лише коричневі або зелені пляшки.

Скайпек стверджує, що найкраще захищає від сонячного світла і реакції, яка пов'язана з його впливом, саме коричневе скло. А ось зелені пляшки можна побачити у тих брендів, які вважаються більше традиційними. Наприклад, більшість європейських виробників пива залишаються вірними традиціям і продають напів в зеленому склі. Раніше існувала певна асоціація унікальності і якості, пов'язана з ним.

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