Лише одиниці знають про цей лайфгак: що буде, якщо опустити масло в підсолену воду

Традиційний складник ідеального сніданку – хрумкий тост із французького багета й масла, що тане. Але таку страву можливо отримати, лише якщо ви не дістаєте шматок масла з холодильника.

Чи обов'язково зберігати масло в холодильнику

Однозначної відповіді на це запитання не існує. Домашнє масло, виготовлене зі свіжих непастерезованих вершків чи молока, звісно, має зберігатися в холодильнику. За кімнатної температури воно швидко зіпсується, адже бактерії на його поверхні розвиватимуться швидше.

Масло, яке продається в магазинах, виготовляють лише з пастеризованого молока. Тобто воно певною мірою стійке до зростання бактерій. Тому зберігати його в холодильнику немає потреби.

Вершкове масло без холодильника не зіпсується так швидко, як інші молочні продукти, завдяки низькому вмісту білків і вуглеводів. Саме вони є джерелом живлення для бактерій і плісняви. Так пояснив дієтолог та експерт з безпеки харчових продуктів Брай Белл.

Як зберігати масло без холодильника довго

Що буде з маслом без холодильника / Фото: Pexels

Без холодильника масло можна зберігати до 7 днів, адже після цього воно може почати гірчити і зіпсуватися. Однак у XIX столітті у Франції придумали цікаву маслянку. Цей метод можна використовувати і сьогодні.

Французька маслянка складається із кришки з резервуаром, в якому зберігається масло, та піддоном для підсоленої води. Виявляється, якщо занурити вершкове масло у підсолену воду, воно менше контактуватиме з киснем і не окислюватиметься. Якщо міняти воду регулярно, масло можна зберігати близько місяця.

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