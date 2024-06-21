Лише одна людина з п'яти зрозуміє, що ці фрази Ейнштейна на 99% правда про життя: що говорив вчений

Нобелівський лауреат 1921 року Альберт Ейнштейн був не лише вченим, але й філософом. Його мудрі висловлювання спочатку спантеличують своєю колючістю, а пізніше можна зрозуміти, наскільки фізик був правий.

Багато разів Альберт Ейнштейн спантеличував інших своїми науковими відкриттями, але не менш значущими є і його цитати.

Перша, з його відомих цитати звучить так: "Всі ми генії. Але якщо ви судитимете рибу за її здатністю підбиратися на дерево, вона проживе все життя, вважаючи себе дурною".

Що мав на увазі Ейнштейн? Напевно те, що кожна людина в чомусь геніальна, а в чомусь — ні. І дуже важливо знайти саме ту сферу, яка їй не лише цікава, але й дається найкраще. Не варто звинувачувати себе, якщо у вас щось не виходить. Так ви лише проживете все життя, вважаючи себе гіршими за інших.

Ще одна життєва цитата Альберта Ейнштейна така: "Прагни не того, щоб домогтися успіху, а того, щоб твоє життя мало сенс".

Цим своїм висловлюванням великий вчений хотів показати, що життя лише тоді має сенс, коли людина буде робити те, до чого лежить її душа, а не те, що нав'язує їй суспільство. Коли досягаєш успіхів у справі, яка тобі подобається, життя починає грати новими фарбами.

І остання, але не менш важлива, цитата звучить так: "Життя — як їзда на велосипеді. Щоб зберегти рівновагу, ти повинен рухатися".

Вчений вважав, що життя — це і є безперервний рух. Як тільки людина зупиняється, вона наче припиняє жити. Щоб бути щасливим, потрібно завжди рухатися уперед, розвиватися, займатися саме тією справою, до якої лежить ваша душа, прагнути нового, але при цьому намагатися зберігати рівновагу, як під час поїздки на велосипеді.

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