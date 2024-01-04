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Лише одна щіпка цієї спеції до кави – і ви зможете скинути зайву вагу та поліпшити здоров’я

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Лише одна щіпка цієї спеції до кави – і ви зможете скинути зайву вагу та поліпшити здоров’я

Які спеції додають у каву / Фото: Freepik

Деякі спеції не лише розкривають смак кави, а й позитивно впливають на наше здоров’я.

Кава – це не тільки смачний і ароматний енергетик зранку. Якщо додати до напою деякі спеції, то можна поліпшити своє здоров'я і позбутися зайвої ваги. Розповідаємо, які спеції у каві можуть допомогти фігурі бути стрункішою, а здоров’ю – міцнішим.

Які спеції додати до кави, щоб напій став корисним для здоров’я і смачним

  • Кориця. Ця приправа розкриває аромат і робить напій більш витонченим. А ще кориця має протизапальну дію та здатна підвищувати імунітет. Що вкрай важливо у холодну пору року.
  • Чорний і червоний перець допоможуть розігнати метаболізм, тому на фігурі не буде наростати зайва жирова тканина.
  • Гвоздика. Це дуже корисне поєднання, оскільки така приправа у каві здатна стимулювати кровообіг і знизити артеріальний тиск. Також гвоздика знімає головний біль.
  • Мускатний горіх також дуже корисно додавати до напою, він покращує роботу кишково-шлункового тракту. Завдяки цій спеції зникне метеоризм, а шкіра позбудеться висипань.
  • Кардамон. Ця приправа містить багато корисних мікроелементів для організму. Він позитивно впливає на травну систему і допомагає при здутті живота.
  • Сіль. Щіпка солі додається у напій для контрасту. Це допоможе посилити смак та аромат запашної кави.
  • Часник і мед. Дві пластинки від зубчика часнику зроблять напій оригінальним та освіжальним, до такої приправи, щоб увиразнити смак, варто додати трохи меду.

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Дата публікації
Перегляди
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