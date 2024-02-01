Лише пакетик чаю – і ванна кімната сяятиме чистотою: як швидко позбутися вапняного нальоту

Цей прийом ефективний на будь-яких поверхнях, його можна сміливо застосовувати для швидкого прибирання.

Найбільше від вапняного й мильного нальоту потерпає ванна кімната. А для власників душових кабін це справжня халепа, бо доводиться боротися з цією проблемою практично кожного дня. Але це можна виправити доволі швидко і без надмірних зусиль за допомогою одного пакетика зеленого чаю. Цей продукт легко позбавить проблеми розводів, накипу та вапняного нальоту на стінках душової кабіни, кранів та інших поверхонь у ванній кімнаті, пише портал santeplus.

Як швидко позбутися вапняного нальоту за допомогою зеленого чаю

Зелений чай вкрай корисний для здоров’я завдяки вмісту антиоксидантів, вітамінів і мінералів. Але його користь цим не обмежується – за допомогою напою можна швидко схуднути, омолодитися і навести чистоту та блиск у ванній кімнаті, а саме позбутися мильного й вапняного нальоту на різних поверхнях.

Все доволі просто. Для цього знадобиться заварити пакетик зеленого чаю без домішок і дати йому охолонути. Потім настій треба налити до пульверизатора і розпилити на поверхні, які потребують очищення. Далі за допомогою мікрофібри протріть оброблені ділянки і змийте водою. Якщо бруд в’ївся, можна застосувати стару зубну щітку.

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