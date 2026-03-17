Пасажири United пережили несподівану посадку через помилку пілота

Реклама

Пасажири рейсу зі США до Китаю зіткнулися з несподіваною затримкою після того, як літак United Airlines був змушений розвернутися просто під час польоту через помилку пілота.

Про це повідомляє supercarblondie.

Інцидент стався під час рейсу з Лос-Анджелеса до Шанхаю. Літак Boeing 787-9 Dreamliner, на борту якого перебували близько 270 людей, уже летів над Тихим океаном, коли раптово змінив курс і попрямував до Сан-Франциско.

Реклама

Як з’ясувалося, один із пілотів забув паспорт і усвідомив це вже в повітрі.

У компанії підтвердили, що літак довелося перенаправити, оскільки член екіпажу не мав необхідних документів для в’їзду до Китаю. Без паспорта він не зміг би пройти імміграційний контроль після приземлення.

Після посадки в Сан-Франциско авіакомпанія організувала заміну екіпажу, і рейс продовжив шлях до Шанхаю пізніше того ж дня. У результаті пасажири прибули до пункту призначення із запізненням приблизно на шість годин.

Що отримали пасажири за скасований політ

Очікування нового екіпажу частково компенсували. Людям надали ваучери на харчування та інші бонуси.

Реклама

На відміну від пасажирів, пілоти та бортпровідники проходять спрощені процедури перевірки документів, тому такі ситуації хоч і рідкісні, але можливі.

Водночас рішення повернути літак було найпростішим, адже у разі прильоту без документів авіакомпанія могла зіткнутися з серйозними юридичними наслідками.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи фіксують камери непристебнутий ремінь в Україні. Адже водії дедалі частіше запитують, чи можуть камери зафіксувати непристебнутий ремінь безпеки та чи надходить штраф автоматично.