Борт літака / © pexels.com

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Літак американської авіакомпанії United Airlines, який прямував із Лас-Вегаса до Ньюарка, штат Нью-Джерсі, був змушений повернутися до аеропорту невдовзі після зльоту. Причиною стало повідомлення, яке, за попередніми даними, один із пасажирів надіслав зі свого телефона. Він нібито планував захопити літак.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

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Інцидент стався ввечері в суботу, 24 жовтня. На борту рейсу 1681 перебували 150 пасажирів і шестеро членів екіпажу.

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Як повідомляє Daily Mail, бортпровідник помітив підозріле повідомлення та сповістив пілота. Після цього екіпаж запровадив режим блокування літака й ухвалив рішення повернутися до міжнародного аеропорту Гаррі Ріда в Лас-Вегасі.

Що відомо про пасажира, який погрожував захопити літак

Згідно із записом переговорів із диспетчерами, пілоти повідомили наземним службам про ситуацію на борту. Диспетчер, зокрема, уточнив, чи підкоряється пасажир вимогам екіпажу та чи його стримують фізично.

«Пасажир не знає, що щось відбувається», — пояснив пілот. За його словами, бортпровідник побачив, як чоловік надсилав повідомлення про намір захопити літак, після чого екіпаж перейшов у режим блокування.

Пілот також зазначив, що пасажира не зв’язували, оскільки той не знав про дії екіпажу та поводився спокійно.

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Після приземлення поліція Лас-Вегаса затримала 25-річного Дейна Мілна. Йому висунули обвинувачення у погрозах або поширенні неправдивої інформації про терористичний акт.

За інформацією Fox 5 Vegas, чоловіка доправили до слідчого ізолятора округу Кларк, звідки він згодом вийшов під заставу в розмірі 10 тисяч доларів. Наступне судове засідання призначили на вівторок, 27 жовтня.

Як відреагувала авіакомпанія

Літак Boeing 737 вилетів із Лас-Вегаса о 22:52 за місцевим часом і мав прибути до міжнародного аеропорту Ньюарка приблизно через п’ять годин.

Однак менш ніж за 20 хвилин після зльоту повітряне судно розвернулося та повернулося до Лас-Вегаса. За даними PEOPLE, літак безпечно приземлився о 23:36.

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Федеральне управління цивільної авіації США підтвердило, що борт повернувся до аеропорту після того, як екіпаж повідомив про інцидент із пасажиром.

Людей, чиї плани подорожі порушила ця ситуація, пересадили на інший рейс, який вирушив до Ньюарка в неділю вранці, 25 жовтня.

Інший рейс потрапив у сильну турбулентність

Цей випадок стався лише через кілька днів після іншого інциденту за участю літака United Airlines. Тоді борт потрапив у сильну турбулентність, через яку пасажири відчули різке падіння повітряного судна після гучного удару.

Унаслідок інциденту постраждали четверо бортпровідників. Медики оглянули всіх чотирьох, а одного з них доправили до лікарні для подальшого лікування.

Рейс United Airlines 1157 вилетів із Гонолулу на Гаваях і зрештою безпечно приземлився в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Раніше йшлося про те, що у приватного літака відірвалися двері просто в небі. Відірвані з літака двері згодом виявили на розташованій неподалік з аеропортом сільськогосподарській ділянці.

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