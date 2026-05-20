Літак авіакомпанії Delta Air Lines, який прямував із Лос-Анджелеса до Шанхаю, був змушений здійснити незаплановану посадку в Сіетлі через пасажира, який ігнорував вимоги екіпажу та поводився неадекватно.

Про це повідомляє Рeople.

Інцидент стався 17 травня під час польоту над узбережжям штату Вашингтон. За даними авіакомпанії, члени екіпажу неодноразово вимагали від пасажира виконувати інструкції бортпровідників, однак чоловік продовжував порушувати порядок.

Після цього екіпаж ухвалив рішення змінити маршрут і посадити літак у Сіетлі.

У Delta наголосили, що компанія дотримується політики нульової толерантності до агресивної чи неконтрольованої поведінки пасажирів.

«Безпека наших клієнтів та екіпажу завжди є пріоритетом. Ми вдячні пасажирам за терпіння та перепрошуємо за затримку подорожі», — заявили в авіакомпанії.

На борту Airbus A350-900 перебували 271 пасажир, 11 бортпровідників і четверо пілотів. Після посадки літак зустріли правоохоронці, які вивели порушника з борту.

За даними FlightAware, літак вилетів із Лос-Анджелеса о 12:15, а прибув до Сіетла о 18:26. Спочатку рейс планували відправити до Шанхаю того ж вечора, однак згодом його скасували. Повторний виліт перенесли на ранок 18 травня.

За повідомленням джерела, це вже не перший подібний випадок за останні дні. Напередодні літак авіакомпанії Qantas із Мельбурна до Далласа також довелося перенаправити через агресивного пасажира, який, за даними ЗМІ, перебував у стані алкогольного сп’яніння та напав на бортпровідника й іншого пасажира.

