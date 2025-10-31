Літак раптово розвернули у повітрі через пасажира: що він накоїв

Літак

Рейс United Airlines, що прямував до Риму, був змушений розвернутися в польоті та повернутися до Вашингтона після того, як пасажир випадково впустив свій увімкнений ноутбук у вантажний відсік літака. Пілот ухвалив таке незвичне рішення через ризик пожежі літієвої батареї.

Про це пише People.

Інцидент стався 15 жовтня, невдовзі після вильоту Boeing 767 (рейс United Flight 126) з міжнародного аеропорту Даллес (Вашингтон, округ Колумбія).

Причина повернення — ризик пожежі

Коли літак знаходився приблизно за 160 кілометрів на південний схід від Бостона, пілоти зв’язалися з авіадиспетчерами, щоб запросити дозвіл на повернення.

«У нас тут незначна ситуація з пасажиром, який якимось чином впустив ноутбук, який був увімкнений, з бокової стінки у вантажний відсік літака. Ми не знаємо його статусу. Ми не можемо його побачити», — пояснив пілот на записі.

Пілот наголосив, що рішення повернутися було продиктоване «заходами обережності» через ризик займання літієвої батареї у вантажному відсіку. Ця частина Boeing 767, куди потрапив ноутбук, не була поруч із системою пожежогасіння. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) зазначає, що пожежі, пов’язані з літієвими батареями, набагато складніше гасити у вантажних відсіках, ніж у салоні.

Реакція диспетчера та наслідки

Авіадиспетчер, почувши причину, не приховав подиву: «Це нова історія для розбору. Я ніколи раніше не чув нічого подібного. Гарна історія, яку можна розповісти в кімнаті відпочинку пілотів».

Представник United Airlines підтвердив, що ноутбук пасажира «впав за панель стіни салону та через невелику щілину». Після приземлення технічні бригади знайшли пристрій. Літак вилетів до Риму після огляду з затримкою приблизно на чотири з половиною години від запланованого часу.

Нагадаємо, у США на рейсі Delta Air Lines із Піттсбурга до Солт-Лейк-Сіті стався курйозний інцидент: бортпровідник випадково активував аварійний трап перед зльотом. Ця помилка затримала виліт майже на чотири години і, за оцінками ЗМІ, коштувала авіакомпанії до 100 тис. дол.

До слова, у Франції на рейсі IB578 авіакомпанії Iberia з Парижа до Мадрида пасажир раптово напав на стюардесу, намагаючись відчинити аварійний вихід. Чоловік таки відчинив двері літака та зістрибнув на злітно-посадкову смугу, коли двигуни Airbus A320 ще працювали. Пасажира затримали служби екстреного реагування.