У літаку спалахнула пожежа після зльоту: що трапилося з пасажирами

Минулого тижня рейс Delta Air Lines 55, що прямував з Лагосу (Нігерія) до Атланти (США), був змушений здійснити екстрену посадку. Все через пожежу на борту. Інцидент стався у вівторок, 23 вересня, невдовзі після зльоту.

Про це пише Рeople.

Літак Airbus A330-200 щойно вилетів із міжнародного аеропорту Муртала Мухаммед, коли в одній із бортових камбузних печей спалахнув вогонь. Речник Delta повідомив, що причиною пожежі стали залишки їжі на нагрівальному елементі духовки. Екіпаж швидко помітив «ознаки невеликої пожежі», але оскільки вогонь був локалізований всередині печі, застосовувати бортові вогнегасники не довелося.

Незважаючи на локалізацію вогню, пілоти оголосили надзвичайну ситуацію в повітрі та перервали 12-годинний політ. Літак безпечно приземлився в міжнародному аеропорту Котока в Аккрі, Гана, приблизно через півтори години після зльоту. На борту перебувало 188 пасажирів, четверо пілотів та дев’ять бортпровідників. Про постраждалих не повідомлялося.

Після приземлення літак оглянули технічні команди, які підтвердили відсутність пошкоджень. Пасажирам надали нічліг в Аккрі, і вони змогли продовжити подорож до Атланти через два дні, 25 вересня.

«Оскільки немає нічого важливішого за безпеку наших клієнтів та екіпажу, екіпаж літака дотримувався процедур і безпечно перенаправився до найближчого міжнародного аеропорту. Ми перепрошуємо наших клієнтів за затримку їхніх подорожей і дякуємо їм за терпіння», — заявив речник Delta.

