Літні зачіски на кожний день, які врятують від спеки (фото)

Власниці коротких стрижок та зачісок не так страждають у літню спеку, як ті, що мають довге волосся. Ходити в спеку з розпущеним волоссям вкрай незручно, здається, що пекуче сонце ледь дістає всюди.

Щодня хочеться робити щось гарне, тому різноманітні пучки, кіски, шпильки – все це буде ідеально для літа.

Хвіст

Зачіска у вигляді хвоста - це завжди красиво і особливо вдалий варіант у спеку. Тим більше, на цю зачіску не потрібно витрачати зайвий час - достатньо пари хвилин, гребінця і спрею для фіксації.

Якщо звичайний хвіст набрид, можна зробити його трохи вище. А якщо відпустити пару прядок поруч з обличчям, зачіска перетвориться на святкову.

Хвіст

Пучок

Пучок - одна з найпростіших та актуальних зачісок, з якою справиться будь-хто. Стилісти зазначають, що цього літа залишається в тренді недбалий варіант цієї зачіски.

Але, поки всі навколо кажуть, що трендовою є ця зачіска у недбалому стилі, ніхто не забороняє зібрати волосся та скрутити його у гульку.

Високий пучок

Низький пучок

Два пучка

Як стверджують стилісти цього літа трендовою буде зачіска у вигляді двох пучків. Це можуть бути попередньо сплетені у коси низькі пучки, або ж обережно зібране та скріплене волосся.

Два пучки

Різноманітні коси

Модним є також варіанти зачісок у вигляді тонких косичок. Це можуть бути дві тонкі косички попереду обличчя, які спускаються по щоках, тонкі косички по всій голові прикрашені кільцями або тонкі косички, які зібрані в пучки.

Косички на літо

Зачіски з обручами

Як стверджують стилісти, також модним будуть зачіски з використанням обручів чи то на розпущене волосся чи з волоссям, зібраним у хвіст волосся. Таку зачіску дуже просто зробити та ще й виглядає вона стильно.

Зачіски з обручем

Вологе зачесане укладання

Проста та нескладна у виконанні зачіска із зачосом назад завжди виглядатиме стильно. Для цієї зачіски можна використовувати обідки або зробити волосся частково гладким і відшліфованим, використовуючи спреї або гелі для надання «мокрого» ефекту.

Вологе зачесане укладання

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