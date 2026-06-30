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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Літній десерт до чаю і кави: готуємо ароматний шоколадний кекс з вишнею - рецепт

Усередині кекс — вологий, м’який і неймовірно ароматний, із оксамитовою текстурою, шматочками темного шоколаду та соковитими вишнями, які роблять десерт по-справжньому літнім.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Кекс.

Кекс. / © ТСН.ua

Сезон вишні у розпалі - соковиті, стиглі ягоди з легкою кислинкою стають головним інгредієнтом домашніх десертів. Коли до вишні додається темний шоколад — виходить поєднання, яке складно перевершити.

ТСН.ua підготував рецепт кекса від фудблогерки Світлани Левицької.

Інгредієнти

  • вершкове масло (м’яке) - 150 г

  • цукор - 130 г

  • ванільний цукор - 10 г

  • яйця – 3 шт.

  • какао – 45 г

  • темний шоколад (55-70%) – 100 г

  • борошно – 250 г

  • розпушувач – 10 г

  • сіль – дрібка (приблизно 3 г)

  • вишня без кісточок – 500 г

  • 1 ч. л. розчинної кави

  • ½ ч. л. кориці

  • дрібка меленого кардамону

  • дрібка мускатного горіха

Приготування

  1. М’яке вершкове масло збийте з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси. Поступово додайте по одному яйці, щоразу добре збиваючи. До цієї маси додайте какао і добре перемішайте.

  2. Шоколад крупно подрібніть і разом із вишнею акуратно вмішайте до рідких інгредієнтів.

  3. Додайте просіяне борошно в кілька етапів, розпушувач і сіль. Після цього всипте спеції і добре перемішайте тісто.

  4. Перекладіть тісто до форми, застеленої пергаментом. Випікати при 170 °C приблизно 55-65 хвилин. Готовність перевірити шпажкою: вона має виходити з вологими крихтами, але без сирого тіста.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом пирога з абрикосами, який підкорює з першого шматочка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
51
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