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Літній десерт до чаю і кави: готуємо ароматний шоколадний кекс з вишнею - рецепт
Усередині кекс — вологий, м’який і неймовірно ароматний, із оксамитовою текстурою, шматочками темного шоколаду та соковитими вишнями, які роблять десерт по-справжньому літнім.
Сезон вишні у розпалі - соковиті, стиглі ягоди з легкою кислинкою стають головним інгредієнтом домашніх десертів. Коли до вишні додається темний шоколад — виходить поєднання, яке складно перевершити.
ТСН.ua підготував рецепт кекса від фудблогерки Світлани Левицької.
Інгредієнти
вершкове масло (м’яке) - 150 г
цукор - 130 г
ванільний цукор - 10 г
яйця – 3 шт.
какао – 45 г
темний шоколад (55-70%) – 100 г
борошно – 250 г
розпушувач – 10 г
сіль – дрібка (приблизно 3 г)
вишня без кісточок – 500 г
1 ч. л. розчинної кави
½ ч. л. кориці
дрібка меленого кардамону
дрібка мускатного горіха
Приготування
М’яке вершкове масло збийте з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси. Поступово додайте по одному яйці, щоразу добре збиваючи. До цієї маси додайте какао і добре перемішайте.
Шоколад крупно подрібніть і разом із вишнею акуратно вмішайте до рідких інгредієнтів.
Додайте просіяне борошно в кілька етапів, розпушувач і сіль. Після цього всипте спеції і добре перемішайте тісто.
Перекладіть тісто до форми, застеленої пергаментом. Випікати при 170 °C приблизно 55-65 хвилин. Готовність перевірити шпажкою: вона має виходити з вологими крихтами, але без сирого тіста.
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