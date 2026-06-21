Догляд за обличчям влітку: косметологи назвали чотири прості кроки, які врятують від сонця

Догляд за обличчям. / © Freepik

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Літня спека та підвищена вологість змушують повністю переглянути щоденний догляд за шкірою обличчя. Те, що добре працює взимку, влітку може перевантажувати шкіру або навпаки — не давати достатнього зволоження.

Які засоби слід використовувати, щоб мати свіжу, доглянуту шкіру навіть у спекотну погоду, повідомляє видання Vogue Italia.

Спека та вологість вимагають переосмислення вашого щоденного догляду за обличчям, незалежно від того, чи маєте ви жирний чи сухий тип шкіри. Експерти радять робити ставку на легкі текстури, багатошаровий догляд і правильно підібрані формули, які допомагають підтримувати баланс, свіжість і природне сяйво шкіри навіть у найспекотніші дні.

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Не потрібно мати безліч продуктів під рукою, щоб перетворитися на алхіміка перед дзеркалом: кількох перевірених must-have достатньо, щоб швидко та, перш за все, ефективно подбати про обличчя у спеку.

Крок 1: ультралегкий засіб для очищення

Олійний засіб для змивання макіяжу дуже актуальний саме влітку. Хоч він здається жирними, але навпаки — він очищають шкіру не надто знежирюючи її. Такий доглядовий продукт ідеально підходить для ретельного видалення косметики і надлишків шкірного сала. До речі, він гарно очищає і від залишків сонцезахисного крему.

Олійні засоби варто використовувати і зранку, і увечері для вмивання обличчя.

Крок 2: зволожувальний спрей

У літньому догляді за шкірою слід використовувати легкі, але зволожувальні засоби. Гарно підійдуть кремові спреї, які живлять, але водночас залишаються невагомими.

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Для спеки ідеальним рішенням будуть формули, що містять такі інгредієнти — як рис, ніацинамід, гіалуронову кислоту та кераміди. Вони мають заспокійливу та пом’якшувальну дію.

Крок 3: рідка, але живильна сироватка

Найкраща сироватка для спекотної погоди має дуже рідку текстуру, а не густу на навіть маслянисту. Ефективними, але не важкими для спекотної погоди будуть продукти з водянистою консистенцією. Саме їх чудово поглинає шкіра, але водночас залишається м’якою та не липкою.

Крок 4: легкий як пір’їнка крем

Загалом — це може бути не лише крем, але й гель. Деякі формули дуже пом’якшують шкіру, оскільки містять гліцерин. В ідеалі варто зосередитися на засобах, які обіцяють шовковистий або оксамитовий ефект — природне сяйво. Це зазвичай гарантує належний рівень зволоження без відчуття жирності або, навпаки, матування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким є секрет бездоганної шкіри кореянок. У Кореї догляд за шкірою — це практично релігія.

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