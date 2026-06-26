Літній хіт на сковороді: як зробити кабачкові оладки по-справжньому смачними

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Оладки з кабачків належать до найпопулярніших літніх страв. Вони готуються швидко, не потребують дорогих інгредієнтів і добре поєднуються з різними соусами. Проте навіть досвідчені кухарі нерідко стикаються з проблемою: тісто розтікається на сковороді, а готові оладки виходять занадто м’якими та вологими.

Кулінарні експерти пояснюють, що головний секрет успіху полягає не у кількості борошна, а в правильній підготовці кабачків. Всі тонкощі розповідаємо у матереріалі ТСН.ua.

Найважливіший етап — позбутися зайвої вологи

Молоді кабачки майже на 95% складаються з води. Саме тому після натирання овочі рекомендують посолити та залишити на 10–15 хвилин. За цей час сіль витягне частину рідини.

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Після цього масу потрібно ретельно відтиснути руками або через чистий кухонний рушник. Багато професійних кухарів називають цей крок вирішальним, адже саме надлишок вологи найчастіше псує текстуру страви.

Якщо пропустити цей етап, доведеться додавати більше борошна, а готові оладки можуть стати важкими та нагадувати тісто, а не овочеву страву.

Які інгредієнти забезпечують правильну консистенцію

Після віджимання до кабачків зазвичай додають яйце, невелику кількість борошна, сіль і перець. Кухарі радять не перевантажувати суміш великою кількістю сухих компонентів.

На 500–600 грамів кабачків зазвичай достатньо одного яйця та кількох ложок борошна. Завдання останнього полягає лише в тому, щоб з’єднати масу, а не перетворити її на густе тісто.

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Для більш виразного смаку можна додати подрібнений часник, кріп, петрушку, зелену цибулю або трохи натертого твердого сиру.

Як правильно смажити оладки

Ще одна поширена помилка — недостатньо розігріта сковорода. Якщо викладати масу на холодну поверхню, вона почне активно виділяти сік і втратить форму.

Перед смаженням олія повинна добре нагрітися. Оладки викладають невеликими порціями та злегка притискають ложкою. Оптимальна товщина становить приблизно один сантиметр.

Готувати їх рекомендують на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку до появи золотистої скоринки. Надто сильний нагрів може призвести до того, що поверхня швидко підрум’яниться, а середина залишиться сируватою.

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Що додати для ресторанного смаку

Кулінари радять поєднувати кабачкові оладки з соусом на основі густого йогурту або сметани. Особливо добре смакують додатки з часником, зеленню та лимонним соком.

Також непоганим рішенням є додавання до овочевої маси фети, пармезану або інших витриманих сирів. Вони підсилюють смак і допомагають отримати більш апетитну скоринку.

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