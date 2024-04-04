Літній кольоротип: характеристика та бʼюті-поради (фото)

Літній кольоротип — це суміш простоти, делікатності та ніжності. Жінки, які мають такий кольоротип, часто прагнуть змінити свою зовнішність, тому що вважають, що вона проста, сіра і не виділяється. Насправді, кожен кольоротип є гарним і витонченим, якщо знати, як правильно підбирати косметику, відтінки одягу і в який колір, за бажання, можна фарбувати волосся.

Anamel.com.ua розповідає, як це зробити.

Для того, щоб правильно підібрати косметику, одяг і колір волосся, потрібно спочатку визначити свій колір.

Відмінні риси “дівчинки-літа”

Кольоротип “літо” має такі визначальні риси:

зазвичай у дівчини-літо шкіра світло-оливкова, рожево-бежева або кольору слонової кістки. Крім того, шкіра у власниць швидко покривається рум'янцем. До речі, зверніть увагу, що нижню білизну для дівчат цього кольоротипу можна вибирати таких самих відтінків;

що стосується природного кольору волосся, то дівчата-літо мають світло-русяве, попелясто-каштанове, світло-солом'яне волосся. Навіть вигоряючи на сонці, волосся даного кольоротипу зберігає холодний відтінок;

колір очей також спокійних та холодних відтінків: сіро-блакитні, сині, зелені, сірі.

Кольоротип “літо” — знаменитості

Серед знаменитостей чимало власниць зовнішності такого типу. Найбільш відомі приклади: Кейт Міддлтон, Кеті Голмс, Кімберлі Вільямс, Міранда Ламберт, Емілі Блант, Періс Гілтон.

Періс Гілтон. Фото: Instagram @parishilton

Кеті Голмс. Фото: Instagram @katieholmes

Підтипи “літа”: макіяж та одяг

Серед представниць льотного кольоротипу можна виділити 4 підтипи:

1. Холодне літо. Кольорами даного підтипу є холодні барви, спокійні, що мають виражений синюватий підтон. Макіяж для кольоротипу літо має бути спокійним, тіні для повік можуть бути бежевого, сірого або синього кольору.

Фото: Anamel.com.ua

Для цього підтипу не рекомендується використовувати чорний олівець для очей, його можна замінити на коричневий, сірий, зелений або фіолетовий.

Щодо вибору тону помади, то ідеальним варіантом будуть рожеві відтінки із синім підтоном.

Для того, щоб підібрати тональний крем, потрібно звернути увагу на тон шкіри. Якщо у дівчат холодного літа шкіра схильна до почервоніння, то хорошим варіантом буде холодно-бежевий тональний крем, він приховає недоліки і надасть шкірі спокійнішого вигляду, якщо ж шкіра оливкового відтінку, то підійде рожево-бежевий тональний крем — він оживить шкіру.

Рум'яна для цього підтипу необхідно використовувати мінімально.

При виборі одягу можна акцентувати увагу на візерунках. Холодному літу підійдуть візерунки у вигляді геометричних фігур, клітин, кольорів середнього розміру.

Фото: Anamel.com.ua

2. Світле літо. Особливістю цього підтипу є використання пастельних кольорів. Макіяж повинен бути мінімальним, майже відсутнім, це надасть ніжності образу. Можна використовувати білі, персикові, коричневі, світло-рожеві, бежеві тіні для повік.

Фото: Anamel.com.ua

Через світлу шкіру даному підтипу рекомендується використовувати рум'яна. Важливим є збереження природного кольору шкіри, тому тональний крем потрібно підбирати в тон, оскільки колір темніший або світліший буде надто виділяти обличчя.

Одяг також потрібно підбирати світлих відтінків, оскільки яскраві кольори “утоплять” красу вашого обличчя та на фоні них ви будете сірими і непомітними.

Фото: Anamel.com.ua

3. Контрастне літо. Відповідно до назви, кольори цього підтипу мають бути яскравими та насиченими. Макіяж має бути складним, контрастному літу підійдуть яскраві відтінки помад. Також варто використовувати чорну туш та олівець, для цього підтипу це дозволяється не лише для вечірнього макіяжу.

Фото: Anamel.com.ua

Щодо кольору одягу, то з ним можна експериментувати, підійдуть як холодні, так і теплі відтінки, протипоказанням є тільки використання білого та чорного кольорів.

Фото: Anamel.com.ua

4. М'яке літо. Палітра кольорів даного підтипу повинна складатися з прохолодних нейтральних кольорів, без різкості та насиченості, вони можуть бути як світлими, так і темними.

Фото: Anamel.com.ua

М'якому літу підійдуть пастельні кольори, текстури повинні бути матовими.

Одяг даного підтипу також має бути не різким, не надто темним і не надто світлим, також краще уникати принтів, що кидаються в очі та надмірних прикрас.

Фото: Anamel.com.ua

Кольоротип “літо” — як підібрати колір волосся

Якщо дівчині кольоротипу “літо” захочеться змінити колір волосся, варто уникати рудих відтінків, краще перефарбуватися на 1 тон світліше або темніше від природного кольору. Колір волосся для кольоротипу літо має бути трохи прохолодним.

Раніше ми писали, як визначити свій кольоротип та обирати речі, що пасуватимуть.

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