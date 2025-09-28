Літнє подружжя стрибнуло зі скелі, тримаючись за руки: що було в їхній передсмертній записці (фото)

Історія подружжя / © Pexels

Реклама

У Британії, в графстві Норт-Йоркшир, 80-річний Девід та 74-річна Сьюзан Джеффкок вийшли ввечері зі своєї квартири з видом на мальовничу гавань Вітбі та більше не повернулися додому.

Про історію подружжя та їхній останній вчинок йдеться у матеріалі dailymail.

Вони пройшли мостом над гаванню, піднялися 199 сходами до абатства Вітбі та, посміхнувшись перехожим, попрямували далі. Девід і Сьюзан обійшли абатство, перелізли через паркан і, взявшись за руки, стрибнули зі 180-футової (55-метрової) скелі.

Реклама

Графство Норт-Йоркшир / © Shutterstock

Родичі розповіли Daily Mail, що Девід довгий час боровся з раком кісток і страждав від нестерпного болю, а його дружина, з якою вони прожили разом 52 роки, не уявляла життя без нього.

Девід та Сьюзан Джеффкок Фото: Daily Mail

Що було в передсмертному листі

У прощальному листі юристові Девід передусім вибачився за шок, який може спричинити їхній вчинок.

«Сьюзан хоче піти зі мною», — додав він.

Небіж подружжя, 66-річний Кевін Шеперд, розповів про їхню «повну відданість одне одному» та припустив, що самогубство вони планували вже певний час.

Реклама

Останніми місяцями Девід, колишній таксист і водій автобуса, перетворився із життєрадісної людини на замкненого та виснаженого чоловіка. Медикаменти не знімали його біль. За словами близьких до родини людей, він дізнався про те, що жити йому залишилося недовго.

Подружжя не мало дітей, тож Сьюзан самотужки доглядала за чоловіком. А коли його біль став нестерпним, вони уклали пакт про спільне самогубство.

«Це надзвичайно сумно, але вони прийняли власне рішення — піти разом. І це була їхня воля», — сказав Кевін.

У день смерті Девід особисто відніс лист юристові. Попри вибачення за «неприбрану квартиру», оселя виявилася ідеально чистою — навіть холодильник був вимитий і відкритий.

Реклама

Їхні тіла знайшли на скелях біля моря. Берегова охорона евакуювала їх вертольотом. А в поліції підтвердили, що причиною смерті стали численні травми.

Девід та Сьюзан Джеффкок Фото: Daily Mail

Щасливі разом: що відомо про подружжя

Девід і Сьюзан прожили щасливе життя разом: він працював водієм, вона — особистим асистентом директора великої компанії. Познайомилися молоді люди у 1970-х, і з того часу були нерозлучними.

Останні десять років чоловік з дружиною жили у Вітбі, куди переїхали після виходу на пенсію. Любили море, музику та місцеві паби, де часто слухали живі виступи.

Їхні друзі та родичі кажуть, що хоча пара не була релігійною, вони вірили: «у якийсь спосіб вони будуть разом знову».

Реклама

Розслідування причин їхньої смерті триває.

Нагадаємо, у Швейцарії через асистоване самогубство пішла з життя відома акторка та танцівниця. Польсько-британській акторці та танцівниці Рут Познер було 96 років. Вона пішла з життя разом зі своїм 97-річним чоловіком Майклом.