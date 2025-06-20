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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
3 хв

Літнє сонцестояння 2025: загадайте бажання 21 червня саме так — і воно точно здійсниться

Літнє сонцестояння — це той момент, коли всесвіт чує кожного з нас. Якщо ви справді готові змінити своє життя на краще, то цей день можна вважати ідеальним для реалізації усіх ваших задумів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли загадувати бажання 2025 року: точний час

Коли загадувати бажання 2025 року: точний час / © www.freepik.com/free-photo

З найдавніших часів день літнього сонцестояння мав особливе значення для українців. Наші предки вірили, що саме цього дня відкриваються енергетичні ворота, які допомагають здійснити найзаповітніші мрії, знайти справжнє кохання й залишити все погане в минулому. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «РБК-Україна», як правильно використати цей день, щоб змінити своє життя на краще.

Коли настане літнє сонцестояння 2025 року

21 червня 2025 року настане день, коли світла буде найбільше, а енергія сонця досягне свого піку. Цей час вважається найпотужнішим моментом для візуалізації мрій та формування своїх намірів.

Астрономічно ця подія настане о 05:41 за київським часом. Сонце зайде о 21:13, а тривалість світлового дня становитиме 16 годин 27 хвилин.

Чому день літнього сонцестояння вважається особливим

У цей день Сонце знаходиться у найвищій точці над горизонтом північної півкулі. Саме тому цей день є найдовшим, а ніч — найкоротша.

Для багатьох культур день літнього сонцестояння був символом повноти життя, гармонії з природою, родючості та внутрішньої сили. Люди проводили ритуали для очищення від негативу, залучення достатку й кохання, здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

Коли загадувати бажання 2025 року: точний час

Літнє сонцестояння 2025 року припадає на ранок 21 червня. Найкращий момент для загадування бажань — це світанок, можна починати з 05:41.

Саме перші промені сонця вважаються найсильнішими, тож постарайтеся прокинутися раніше, щоб зустріти цю мить усвідомлено.

Як правильно загадувати бажання в день літнього сонцестояння

  • Намір має бути чітким і сформульованим у теперішньому часі, неначе ваше бажання вже стало дійсністю. Треба щоб ваша мрія стосувалася лише вас, а не інших людей.

  • Напишіть своє найголовніше бажання на аркуші паперу. Уникайте слів «хочу» або «не хочу», краще написати так: «Я маю улюблену роботу, яка приносить мені великі доходи» або «Я щаслива зі своєю коханою людиною».

  • Візуалізуйте результат. Уявіть себе в моменті, коли бажане вже збулося, відчуйте якомога більше позитивних емоцій, намагайтеся побачити детально все, що вас оточує в мить реалізації задуманого.

  • Подякуйте. Подяка працює, як молитва, тому вона в рази пришвидшить втілення вашої мрії. Напишіть або проговоріть: «Дякую за те, що моє бажання здійснилося».

Ритуали, які підсилюють дію намірів.

  • Побудьте біля вогню чи запаліть свічку, це допоможе очистити й активувати ваші наміри.

  • Ванна з морською сіллю очистить ваше тіло, думки й енергетику.

  • Пройдіться босоніж по траві, щоб налаштуватися на ритми нашої планети.

  • Позбудьтеся зайвих речей, думок і звичок, викиньте все, що більше вам не служить. Це звільнить простір для нових речей та подій у вашому житті.

Що треба обов’язково зробити в день літнього сонцестояння

  • Прокиньтеся зі сходом сонця.

  • Сформулюйте бажання та обов’язково запишіть їх, так вони швидше збудуться.

  • Вдягніть щось яскраве й гарне.

  • Погуляйте на природі, це зарядить вас енергією на цілий рік.

  • Намагайтеся слідкувати за тим, щоб ваш внутрішній діалог був позитивним, вимкніть внутрішнього критика.

  • Проведіть день у гарному настрої та з користю для себе.

Чого краще уникати в день літнього сонцестояння

  • Уникайте будь-яких конфліктів, бо негативна енергія може залишитися надовго у вашому житті.

  • Не загадуйте «чужі» бажання, вони не матимуть сили. Мрії мають бути такими, реалізація яких принесе вам щастя.

  • Не ігноруйте своїх емоцій: втома чи стрес можуть заблокувати реалізацію наміру.

Які бажання найкраще загадувати саме зараз

  • Всі, що стосуються самореалізації.

  • Перехід на новий рівень у стосунках, роботі, навчанні тощо.

  • Фінансовий розвиток.

  • Побудова щасливих довготривалих стосунків.

  • Міцне здоров’я.

  • Запуск нових проєктів чи глобальних змін у житті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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