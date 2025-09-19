Любов у стилі "послуга за послугу": як звичка зводити рахунки вбиває стосунки

Закохані / © unsplash.com

Реклама

У деяких пар любов перетворилася на обмін за системою «послуга за послугу», де кожен чекає на таку ж віддачу, яку дає сам. Цей підхід, хоч і виник як спроба зробити стосунки рівними, може призвести до небажаних наслідків: партнери починають вести постійний облік, хто що зробив для іншого.

Про це пише американський психолог Марк Траверс у своїй колонці для Forbes.

Дослідження під назвою «Pay Me Back», що тривало 13 років і охопило понад сім тисяч пар, показало, що чим більше партнери схильні до „взаємного обміну“, тим менш задоволеними вони стають своїми стосунками. Ця негативна тенденція не зникає з часом, а, навпаки, лише посилюється з роками.

Реклама

Під час дослідження, вчені виділили два типи взаємодії партнерів одне з одним — це комунальні та обмінні відносини.

Пари, які перебувають у комунальних стосунках, віддають та підтримують одне одного без зайвих підтекстів. Вони надають свою підтримку тому, що піклуються одне про одного, а не через прагнення до винагороди.

Пара / © www.freepik.com/free-photo

Якщо хтось із пари готує вечерю, то він не буде вести підрахунок, скільки це зробив інший. Такі люди роблять щось для партнера просто тому, що хочуть допомогти, або тому, що бачать, що інший партнер не може впоратися самостійно, і не очікують нічого натомість.

Водночас в обмінних стосунках панує атмосфера, схожа на ділові відносини. Партнери уважно стежать, хто що зробив, і очікують, що їхні зусилля будуть визнані або винагороджені. Вони постійно ведуть ментальний облік всіх вчинків — як великих, так і малих — ніби підбиваючи «баланс» того, хто кому що винен.

Реклама

Траверс також зазначає, що коли партнери постійно нагадують одне одному про «борги», їхні теплі стосунки перетворюються на змагання. Замість почуттів, головною стає «справедливість», виміряна на калькуляторі. Це викликає напругу, образи та відчуття, що тебе недооцінюють.

Раніше психологи зазначали, що у стосунках пари надто сильно зосереджуються на недоліках одне одного. Як пояснюють фахівці, це свого роду захисний механізм, адже таким чином партнери намагаються уникнути болю, який вже колись відчували. Але психологи вважають, що набагато корисніше помічати сильні сторони коханої людини, її хороші якості.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.