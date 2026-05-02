Любите ламати бузок?: готуйтеся заплатити штраф

Уже зовсім скоро будуть квітнути популярні дерева, тож любителі зірваного бузку — готуйте гаманці.

Віра Хмельницька
Бузок / © Pixabay

Масове ламання бузку — це не просто естетична втрата для міського простору, а реальна шкода для самих рослин. Зламаний або зірваний бузок не додасть пишності кущеві наступного року.

Ламання кущів вважається порушенням правил благоустрою та є адміністративним правопорушенням, що карається статтею 152 адмінкодексу України.

Згідно з правилами, затвердженими ще 2006 року, на об’єктах благоустрою (парки, сквери, подвір’я) суворо заборонено пошкоджувати дерева та кущі. Штраф за зривання бузку в громадських місцях коливається в межах від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів. У грошовому вимірі це становить від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, в Україні від 1 квітня по 15 червня 2026 року триває так званий «сезон тиші» — період розмноження диких тварин. Під час цього часу в лісах, на степах і біля водойм діють суворі обмеження, порушення яких караються штрафами.

