Людські останки на борту: знайдено "пекельний корабель" часів Другої світової війни (фото)

Ілюстративне фото

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Дослідники виявили біля узбережжя Філіппін уламки японського судна Hōfuku Maru, яке затонуло 1944 року під час Другої світової війни. На його борту перебували близько 1,2 тисячі британських і нідерландських військовополонених, більшість із яких загинули.

Про це повідомляє CNN.

За даними істориків, 21 вересня 1944 року судно входило до складу японського конвою в Південнокитайському морі. Американська авіація помилково сприйняла його за військовий транспорт і атакувала торпедами. Один із снарядів влучив у корабель, після чого він розламався навпіл і швидко пішов на дно.

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Японське судно Hōfuku Maru

Як вдалося знайти затонулий корабель

Місце аварії залишалося невідомим понад вісім десятиліть. Команда дослідників вивчила архівні документи Японії та США, після чого провела гідролокаційні обстеження й технічні занурення.

Ключовим став знайдений у 2025 році японський документ із картою та описом атаки на конвой. Отримані дані зіставили зі звітами американських військових льотчиків, що дозволило суттєво звузити район пошуку.

У результаті уламки Hōfuku Maru виявили поблизу провінції Самбалес на західному узбережжі острова Лусон на глибині близько 50 метрів.

Для підтвердження знахідки фахівці створили тривимірну модель судна за допомогою фотограмметрії та порівняли її з кресленнями корабля. Встановлено, що розміри та конструкція збігаються з характеристиками Hōfuku Maru.

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Один із сумнозвісних «кораблів пекла»

Під час війни Японія використовувала десятки не позначених спеціальними знаками транспортних суден для перевезення військовополонених. Через жахливі умови їх називали «кораблями пекла» (Hell Ships).

За оцінками істориків, такими суднами перевезли понад 62 тисячі полонених. Через атаки союзників затонули 19 таких кораблів, а місцезнаходження кількох із них досі залишається невідомим.

Свідчення тих, хто вижив на Hōfuku Maru, описують нелюдські умови: нестачу води та їжі, спеку, антисанітарію і переповнені трюми. Частина полонених померла ще до атаки через хвороби та виснаження.

На борту виявили людські останки

Під час занурень дослідники натрапили на людські рештки, однак не заходили до трюмів. За словами археологів, судно слід розглядати як військове поховання.

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Влада Нідерландів уже заявила, що місце аварії не підлягатиме розкопкам із поваги до пам’яті загиблих та їхніх родин.

Точні координати затонулого корабля не розголошуються, щоб захистити об'єкт від стороннього втручання. Водночас уряди кількох країн розглядають можливість додаткового вшанування пам’яті жертв трагедії.

Нагадаємо, блискавка вдарила в літак із понад 200 пасажирами. Після удару блискавки екіпаж вирішив розвернув літак назад. Частина двигуна відлетіла в повітрі.

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