ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

Люди та моногамність: чому ми ближчі до бобрів і гібонів, ніж до шимпанзе — дослідження

Дослідження показало, що люди за рівнем моногамності ближчі до бобрів і білоруких гібонів, ніж до шимпанзе.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Люди та моногамність: чому ми ближчі до бобрів і гібонів, ніж до шимпанзе — дослідження

Люди та моногамія / © Credits

За рівнем моногамності — тривалого партнерства протягом життя — люди більше схожі на бобрів та білоруких гібонів, ніж на своїх найближчих родичів — шимпанзе. Такі висновки зробили науковці, порівнявши кількість рідних та зведених братів і сестер у різних видів ссавців.

Дослідження опублікували в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Попередні оцінки людської моногамності були ускладнені культурними відмінностями, тому біологи запропонували порівнювати види через генетичну спорідненість потомства: у моногамних тварин нащадки рідні між собою, у полігамних — переважають зведені.

Вчені аналізували дані 103 доіндустріальних груп людей, від фермерів кам’яної доби у Туреччині до сучасних мисливців-збирачів із Танзанії, порівнюючи з 70 видами ссавців.

Рейтинг показав, що люди займають сьоме місце серед 11 найбільш моногамних видів, між бобрами (73% рідних братів і сестер) і білорукими гібонами (63%). У людей частка рідних братів і сестер становить 70%.

Для порівняння, у шимпанзе та горил цей показник — лише 4–6%.

Від інших моногамних тварин людей відрізняє здатність до тісних зв’язків між самицями, які можуть одночасно мати нащадків, тоді як у більшості моногамних видів пари живуть поодиноко або у групі розмножується лише одна пара за певний період.

Раніше вже йшлося про те, що відома українська акторка Олена Хохлаткіна після розлучення з Віктором Ждановим розкрила правду про їхні стосунки. Артисти одружилися після закінчення училища мають дітей та онука. А 2022 року вирішили розірвати стосунки.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie