За рівнем моногамності — тривалого партнерства протягом життя — люди більше схожі на бобрів та білоруких гібонів, ніж на своїх найближчих родичів — шимпанзе. Такі висновки зробили науковці, порівнявши кількість рідних та зведених братів і сестер у різних видів ссавців.

Дослідження опублікували в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Попередні оцінки людської моногамності були ускладнені культурними відмінностями, тому біологи запропонували порівнювати види через генетичну спорідненість потомства: у моногамних тварин нащадки рідні між собою, у полігамних — переважають зведені.

Вчені аналізували дані 103 доіндустріальних груп людей, від фермерів кам’яної доби у Туреччині до сучасних мисливців-збирачів із Танзанії, порівнюючи з 70 видами ссавців.

Рейтинг показав, що люди займають сьоме місце серед 11 найбільш моногамних видів, між бобрами (73% рідних братів і сестер) і білорукими гібонами (63%). У людей частка рідних братів і сестер становить 70%.

Для порівняння, у шимпанзе та горил цей показник — лише 4–6%.

Від інших моногамних тварин людей відрізняє здатність до тісних зв’язків між самицями, які можуть одночасно мати нащадків, тоді як у більшості моногамних видів пари живуть поодиноко або у групі розмножується лише одна пара за певний період.

