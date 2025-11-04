- Дата публікації
"Лютувальник" є в гаражах багатьох чоловіків, але мало хто знає, що це
Лютувальник, нажигальник, опайщик — це все назви одного й того ж ручного інструменту для лудіння поверхонь та з’єднання металевих деталей.
Більшість чоловіків мають у своєму гаражі або майстерні паяльник. Проте мало хто здогадується, що цей звичний інструмент колись мав і зовсім іншу назву — «лютувальник».
Про це інформує ресурс ukrainian.stackexchange.com.
До української технічної лексики чимало термінів прийшли з інших мов. Іноді один пристрій має кілька варіантів назв — частина з них приживається, інші зникають. Часто буває, що люди добре знають російську назву якогось приладу, а от українська — губиться у мовній пам’яті. Так сталося, наприклад, із «підшипником» чи низкою інших технічних речей, які можна побачити у шкільних майстернях.
Що таке паяльник і як його ще можна назвати?
Згідно з «Вікіпедією», паяльник — це простий ручний інструмент, який використовують для контактного нагріву об’єктів. Його головне призначення — лудіння поверхонь та з’єднання металевих деталей шляхом локального паяння.
Академічні словники минулого століття дають ще цікаві варіанти назви. У «Російсько-українському академічному словнику» 1924-1933 років (А. Кримський, С. Єфремов) і у словнику О. Ізюмова 1930 року можна знайти слова пая́ло, пая́льник, а також їхні українські відповідники — лютува́ло та лютува́льник.
У різних джерелах трапляються ще такі варіанти:
нажига́льник,
жига́ло,
опа́йщик,
лютовни́к.
А от у пізніших словниках — таких як «Словник української мови» в 11 томах чи УкрЛіт.ORG — ці старі варіанти вже зникають, залишаючи звичні для нас слова паяльник, паяльщик, паяльщиця.
У «Російсько-українському словнику технічної термінології» 1928 року (І. Шелудько, Т. Садовський) також фіксується лише сучасна форма — паяльник.
Цікаво, що старовинні назви могли означати не лише сам інструмент, а й майстра, який ним користувався. Для такого фахівця існували слова лютівник або лютар. Лінгвісти вважають, що ці варіанти збереглися у діалектах, особливо на Закарпатті.
