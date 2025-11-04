ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
2 хв

"Лютувальник" є в гаражах багатьох чоловіків, але мало хто знає, що це

Лютувальник, нажигальник, опайщик — це все назви одного й того ж ручного інструменту для лудіння поверхонь та з’єднання металевих деталей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Лютувальник

Лютувальник / © pexels.com

Більшість чоловіків мають у своєму гаражі або майстерні паяльник. Проте мало хто здогадується, що цей звичний інструмент колись мав і зовсім іншу назву — «лютувальник».

Про це інформує ресурс ukrainian.stackexchange.com.

До української технічної лексики чимало термінів прийшли з інших мов. Іноді один пристрій має кілька варіантів назв — частина з них приживається, інші зникають. Часто буває, що люди добре знають російську назву якогось приладу, а от українська — губиться у мовній пам’яті. Так сталося, наприклад, із «підшипником» чи низкою інших технічних речей, які можна побачити у шкільних майстернях.

Що таке паяльник і як його ще можна назвати?

Згідно з «Вікіпедією», паяльник — це простий ручний інструмент, який використовують для контактного нагріву об’єктів. Його головне призначення — лудіння поверхонь та з’єднання металевих деталей шляхом локального паяння.

Академічні словники минулого століття дають ще цікаві варіанти назви. У «Російсько-українському академічному словнику» 1924-1933 років (А. Кримський, С. Єфремов) і у словнику О. Ізюмова 1930 року можна знайти слова пая́ло, пая́льник, а також їхні українські відповідники — лютува́ло та лютува́льник.

У різних джерелах трапляються ще такі варіанти:

  • нажига́льник,

  • жига́ло,

  • опа́йщик,

  • лютовни́к.

А от у пізніших словниках — таких як «Словник української мови» в 11 томах чи УкрЛіт.ORG — ці старі варіанти вже зникають, залишаючи звичні для нас слова паяльник, паяльщик, паяльщиця.

У «Російсько-українському словнику технічної термінології» 1928 року (І. Шелудько, Т. Садовський) також фіксується лише сучасна форма — паяльник.

Цікаво, що старовинні назви могли означати не лише сам інструмент, а й майстра, який ним користувався. Для такого фахівця існували слова лютівник або лютар. Лінгвісти вважають, що ці варіанти збереглися у діалектах, особливо на Закарпатті.

До слова, акторка дубляжу та тренерка з усного мовлення Віка Хмельницька пояснила, як сказати українською «прімєрочна».

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie