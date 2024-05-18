Лобелія буде квітнути кілька разів за сезон: це добриво потрібно додати у землю для підживлення

Лобелію можна назвати справжньою "королевою" клумб і квіткових горщиків. Її квіти рясніють різноманіттям, але щоб рослина була пишною, потрібно знати, чим її поливати і як доглядати.

Щоб лобелія розрослася і пишно квітнула, їх потрібне збалансоване і правильне підживлення. Якщо дотримуватися простих порад садівників, можна створити для красивої рослини ідеальні умови для багаторічної краси.

Чим підживити квітку лобелію: добриво

Для лобелії найкраще обирати добрива, які містять велику кількість азоту (стимулювання зростання зеленої маси), фосфору (рясне квітіння) та калію (підвищення стійкості у боротьбі зі стресом, зміцнення стебел).

Фахівці радять віддавати перевагу комплексним добривам, які спеціально розроблені для рослин, що квітнуть. Так ви будете впевнені, що лобелія отримає всі необхідні корисні речовини в оптимальному співвідношені.

Також можна обирати органічні мінеральні добрива, компост, перегній. Вони поступово вивільняють корисні речовини, тим самим забезпечуючи стійке та стабільне зростання.

Що любить квітка лобелія

Чим підживити квітку лобелію / Фото: Unsplash

Щоб отримати пишне квітіння, необхідно також знати, як саме підживлювати лобелію:

Періодичність — спеціалісти радять вносити добриво раз у 10-14 днів протягом періоду активного зростання та квітіння. Мульчування — завдяки мульчуванню ґрунту навколо рослини збережеться достатня кількість вологи, стримається зростання бур'янів. Спосіб внесення — лобелію потрібно підливати лише під корінь і уникати попадання на листя чи квіти.

Останнє правило дуже важливе, оскільки добриво може спричинити сильні опіки та пошкодження, які призведуть до того, що квітка загине. Після підживлення додатково рослину потрібно підлити водою. Робити це слід акуратно, щоб залишки добрива не потрапили на стебла.

Важливо уникати переливання, що призводить до гниття кореневої системи.

Для рясного та частого квітіння лобелію рекомендовано підрізати. Робити це слід регулярно. Пам'ятайте, що ця рослина любить сонце, а тому висаджувати її варто на добре освітленому місці.

Читайте також: