Лохина чи чорниця: яка з ягід найкорисніша та містить більше вітамінів і мінералів

Яка користь для зору й серця лохини та чорниці / © Фото з відкритих джерел

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Лохина та чорниця часто опиняються поруч на прилавках магазинів і ринків, через що багато людей вважають їх майже однаковими ягодами. Насправді ж вони відрізняються не лише смаком і зовнішнім виглядом, а й поживною цінністю. Обидві ягоди належать до справжніх суперфудів, однак кожна має свої переваги. То яка ж із них корисніша? Відповідь не така однозначна, адже все залежить від того, які саме поживні речовини цікавіші.

Чим відрізняються лохина та чорниця

Чорниця — невелика лісова ягода з темно-синьою м’якоттю, яка сильно забарвлює руки та язик. Вона має насичений аромат і кисло-солодкий смак.

Лохина більша за розміром, має світлу зеленувату м’якоть і більш ніжний солодкий смак. Вона краще переносить транспортування та довше зберігається, тому її частіше вирощують у промислових масштабах.

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Яка ягода містить більше антиоксидантів

Якщо порівнювати за кількістю антиоксидантів, беззаперечним лідером є чорниця.

Саме вона містить значно більше антоціанів — природних пігментів, які надають ягодам темного кольору. Ці речовини допомагають нейтралізувати вільні радикали, захищають клітини організму від передчасного старіння та можуть знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Крім того, антоціани позитивно впливають на роботу мозку, покращують пам’ять та підтримують здоров’я судин.

Де більше вітамінів

Обидві ягоди є хорошим джерелом вітамінів, однак мають різний склад.

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Чорниця містить більше:

вітаміну С;

вітаміну К;

марганцю;

поліфенолів;

природних барвників-антиоксидантів.

Лохина багата на:

вітамін Е;

вітаміни групи В;

калій;

мідь;

клітковину.

Хоча різниця не є критичною, чорниця зазвичай має більш концентрований склад біологічно активних речовин.

Яка ягода корисніша для зору

Протягом багатьох років чорницю вважають однією з найкращих ягід для підтримки здоров’я очей.

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Антоціани покращують кровообіг у сітківці, допомагають швидше адаптуватися до темряви та підтримують нормальне функціонування судин очей. Саме тому чорницю часто рекомендують людям, які багато працюють за комп’ютером.

Лохина також містить антиоксиданти, але їхня концентрація дещо нижча.

Що краще для серця

Обидві ягоди позитивно впливають на серцево-судинну систему.

Регулярне вживання лохини сприяє підтриманню нормального артеріального тиску завдяки вмісту калію та поліфенолів.

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Чорниця допомагає зміцнювати стінки судин, покращує мікроциркуляцію крові та може сприяти зменшенню запальних процесів.

Яка ягода більше підходить під час схуднення

І лохина, і чорниця є низькокалорійними продуктами. У 100 грамах лохини міститься приблизно 57 ккал, а в чорниці — близько 44–50 ккал.

Обидві ягоди містять клітковину, яка забезпечує тривале відчуття ситості та позитивно впливає на травлення.

Яку ягоду краще обрати

Дієтологи радять не протиставляти ці ягоди одна одній, а включати до раціону обидві.

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Обирайте чорницю, якщо хочете:

отримати максимум антиоксидантів;

підтримати здоров’я очей;

покращити роботу мозку;

зміцнити судини.

Віддавайте перевагу лохині, якщо важливі:

ніжний солодкий смак;

більше клітковини;

тривале зберігання;

універсальність для десертів і смузі.

Якщо оцінювати лише концентрацію корисних речовин, чорниця трохи випереджає лохину. Вона містить більше антоціанів, антиоксидантів і деяких вітамінів, тому вважається однією з найцінніших лісових ягід.

Втім, лохину не можна назвати менш корисною. Вона також багата на вітаміни, мінерали, клітковину та рослинні сполуки, які підтримують здоров’я серця, судин і травної системи.

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