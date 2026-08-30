Лохина вже відплодоносила: зробіть це зараз, щоб підготувати кущі до щедрого врожаю наступного року

Лохина. / © www.freepik.com/free-photo

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В Україні сезон лохини зазвичай триває від середини літа до кінця серпня — початку вересня. Терміни залежать від сорту, регіону та погодних умов. Догляд за лохиною не завершується після збору ягід. Після плодоношення кущ також потребує уваги.

Що робити з лохиною після збору врожаю, читайте на ТСН.ua.

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Садівники наголошують, що рісля збору ягід лохина все ще потребує догляду. Правильний догляд допоможе кущам відновитися після сезону плодоношення, краще пережити зиму та закласти основу для щедрого врожаю наступного року.

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Полив і підживлення

Навіть після того, як лохина вже не родить, ґрунт має залишатися помірно вологим, особливо під час спеки. Регулярний полив слід поєднувати з підживленням. Після збору врожаю кущ має інші потреби, ніж під час росту. Перш за все йому потрібні поживні речовини для відновлення;

Восени лохину слід підгодовувати добривами, багатими на азот, необхідний для утворення бруньок, та калій, який сприяє одревеснінню пагонів. До опадання листя варто підгодувати цинком і бором - це покращить морозостійкість рослини.

Мульчування

Мульчування — один із найважливіших елементів догляду за лохиною. Її розкладають навколо куща шаром приблизно 5–8 см. Шар мульчі допомагає утримувати вологу, захищає коріння від перегрівання та поступового пересихання ґрунту, а також стримує ріст бур'янів.

Для лохини найкраще підходять кислі матеріали: кора сосни, подрібнена хвоя або верховий кислий торф. Вони поступово розкладаються і підтримують кисле середовище, яке необхідне кущам для нормального засвоєння поживних речовин.

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Не використовуйте свіжу тирсу як товстий шар мульчі, бо під час її розкладання може тимчасово зменшуватися доступність азоту для рослини.

Обрізування

Відразу після плодоношення слід проводити лише санітарну обрізку - видалення лише сухих, зламаних та пошкоджених пагонів.

Сильне формувальне обрізування краще робити наприкінці зими або на початку весни - до початку активного руху соку та розпускання бруньок. Зазвичай лютий–березень, але точний час залежить від регіону та погоди.

Під час основної обрізки прибирають старі пагони, слабкі гілки та ті, що загущують середину куща. Це покращує освітлення і провітрювання, стимулює ріст молодих плодоносних пагонів та допомагає отримувати більші ягоди.

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