Лонг боб - трендова стрижка на середнє волосся, яка омолоджує та пасує майже всім жінкам

Стрижка, яка робить молодшою, пасує майже всім жінкам
Як виглядає стрижка лонг-боб
Стрижку лонг-боб, або подовжений боб можна впізнати по асиметричному зрізу, хоча однакова довжина по всьому периметру теж зустрічається, відкритій шиї та подовженим пасмам біля обличчя.
Від класичного боба стрижка лонг-боб відрізняється довшою довжиною волосся і, як правило, візуально густішій версії. Тому тут можна маневрувати - крім витягнутого укладання, можливі кучері, локони, і навіть хвіст або пучок.
Плюси стрижки лонг-боб
Популярність стрижки лонг-боб зумовлена універсальністю стрижки, невибагливістю у укладанні. Лонг-боб підходить практично всім, має чудовий вигляд незалежно від форми обличчя та типу волосся.
Кому підходить лонг-боб
Пдовжений боб підходить різним дівчатам та жінкам. Навіть, якщо у вас тонке волосся, яким не вистачає обсягу, можна укоротити пасма на маківці. Якщо волосся в'ється, укладання може і не знадобитися. Дуже гарно виглядає лонг-боб на прямому волоссю.
Стрижку лонг-боб можна адаптувати до різних форм обличчя - її носять з бічним або прямим проділом, косим чи прямими чубчиком. Власницям овальної форми обличчі підійде лонг-боб з рівним зрізом із проділом посередині, асиметричний варіант підійде тим, хто хоче візуально витягнути овал обличчя. Їм же рекомендують доповнити стрижку прямим подовженим чубчиком. А тим, у кого витягнуте обличчя, навпаки, підійде вкорочений чубчик.
Градуйований лонг-боб
Коли потрібно основний обсяг волосся сконцентрувати на маківці вдаються до такої техніки як градуйований лонг-боб..
Подовжений боб набік
Такий варіант підійде для власниць квадратної форми обличчя. Лоб можна частково прикрити боковим чубчиком, кінчики злегка підкрутити всередину до обличчя.