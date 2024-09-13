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Лонг боб - трендова стрижка на середнє волосся, яка омолоджує та пасує майже всім жінкам

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Лонг боб - трендова стрижка на середнє волосся, яка омолоджує та пасує майже всім жінкам

Лонг-боб

Стрижка, яка робить молодшою, пасує майже всім жінкам

Як виглядає стрижка лонг-боб

Стрижку лонг-боб, або подовжений боб можна впізнати по асиметричному зрізу, хоча однакова довжина по всьому периметру теж зустрічається, відкритій шиї та подовженим пасмам біля обличчя.

Від класичного боба стрижка лонг-боб відрізняється довшою довжиною волосся  і, як правило, візуально густішій версії. Тому тут можна маневрувати - крім  витягнутого укладання, можливі кучері, локони, і навіть хвіст або  пучок. 

Лонг боб / ©
Лонг боб

Плюси стрижки лонг-боб

Популярність стрижки лонг-боб зумовлена універсальністю стрижки, невибагливістю у укладанні. Лонг-боб підходить практично всім, має чудовий вигляд незалежно від форми обличчя та типу волосся. 

Кому підходить лонг-боб

Пдовжений боб підходить різним дівчатам та жінкам. Навіть, якщо у вас тонке волосся, яким не вистачає обсягу, можна укоротити  пасма на маківці. Якщо волосся в'ється, укладання може і не знадобитися. Дуже гарно виглядає лонг-боб на прямому волоссю.

Стрижку лонг-боб можна адаптувати до різних форм обличчя - її  носять з бічним або прямим проділом, косим чи прямими чубчиком. Власницям овальної форми обличчі підійде лонг-боб з рівним зрізом із проділом посередині, асиметричний варіант підійде тим, хто хоче візуально витягнути овал обличчя. Їм же рекомендують доповнити стрижку прямим подовженим чубчиком. А тим, у кого витягнуте обличчя, навпаки, підійде вкорочений чубчик.

Лонг боб з чубчиком / ©
Лонг боб з чубчиком

Градуйований лонг-боб

Коли потрібно основний обсяг волосся сконцентрувати на маківці вдаються до такої техніки як градуйований лонг-боб..

Градуйованний лонг боб / ©
Градуйованний лонг боб

Подовжений боб набік

Такий варіант підійде для власниць квадратної форми обличчя. Лоб можна частково прикрити боковим чубчиком, кінчики злегка підкрутити всередину до обличчя.

Лонг боб набік / ©
Лонг боб набік

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