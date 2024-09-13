Лонг боб - трендова стрижка на середнє волосся, яка омолоджує та пасує майже всім жінкам

Стрижка, яка робить молодшою, пасує майже всім жінкам

Як виглядає стрижка лонг-боб

Стрижку лонг-боб, або подовжений боб можна впізнати по асиметричному зрізу, хоча однакова довжина по всьому периметру теж зустрічається, відкритій шиї та подовженим пасмам біля обличчя.

Від класичного боба стрижка лонг-боб відрізняється довшою довжиною волосся і, як правило, візуально густішій версії. Тому тут можна маневрувати - крім витягнутого укладання, можливі кучері, локони, і навіть хвіст або пучок.

Лонг боб

Плюси стрижки лонг-боб

Популярність стрижки лонг-боб зумовлена у ніверсальністю стрижки, невибагливістю у укладанні. Лонг-боб підходить практично всім, має чудовий вигляд незалежно від форми обличчя та типу волосся.

Кому підходить лонг-боб

Пдовжений боб підходить різним дівчатам та жінкам. Навіть, якщо у вас тонке волосся, яким не вистачає обсягу, можна укоротити пасма на маківці. Якщо волосся в'ється, укладання може і не знадобитися. Дуже гарно виглядає лонг-боб на прямому волоссю.

Стрижку лонг-боб можна адаптувати до різних форм обличчя - її носять з бічним або прямим проділом, косим чи прямими чубчиком. Власницям овальної форми обличчі підійде лонг-боб з рівним зрізом із проділом посередині, асиметричний варіант підійде тим, хто хоче візуально витягнути овал обличчя. Їм же рекомендують доповнити стрижку прямим подовженим чубчиком. А тим, у кого витягнуте обличчя, навпаки, підійде вкорочений чубчик.

Лонг боб з чубчиком

Градуйований лонг-боб

Коли потрібно основний обсяг волосся сконцентрувати на маківці вдаються до такої техніки як градуйований лонг-боб..

Градуйованний лонг боб

Подовжений боб набік

Такий варіант підійде для власниць квадратної форми обличчя. Лоб можна частково прикрити боковим чубчиком, кінчики злегка підкрутити всередину до обличчя.

Лонг боб набік

Читайте також: