Лоток пральної машини буде, неначе новий: як швидко позбутися вапняного нальоту та цвілі

Як почистити лоток пральної машинки / © Фото з відкритих джерел

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Пральна машинка потребує дбайливого догляду і своєчасної профілактики для ефективної роботи. Накопичення залишків порошку, постійна вологість і мікроклімат створюють сприятливі умови для розвитку плісняви всередині прибору. До того ж, жорстка вода залишає на внутрішніх компонентах приладу вапняний наліт, зокрема це стосується й лотка. І з цими проблемами не завжди можуть впоратися хімічні мийні засоби. Однак досвідчені господині винайшли простий спосіб, який допоможе швидко відчистити лоток і повернути йому первісний вигляд.

Як швидко почистити лоток пральної машинки від плісняви та вапняного нальоту

Для якісної санітарної обробки лотка потрібен мінімальний набір натуральних складників — лимон, вода та білий столовий оцет. Ці інгредієнти мають потужний антибактеріальний і очищувальний ефект. Спочатку треба приготувати розчин для чищення лотка пральної машинки. Візьміть 200 грамів води, вичавлений сік з одного лимона і пів склянки оцту. Все ретельно перемішайте, щоб утворилася однорідна рідина. Витягніть лоток з пральної машинки, покладіть його в ємність, можна взяти миску чи каструлю. Рівномірно розподіліть приготований розчин по всіх відсіках, забезпечивши повне покриття поверхонь. Потримайте лоток у розчині 10-20 хвилин, щоб засіб відпрацював. Після закінчення часу ретельно почистіть поверхню губкою чи щіткою, щоб видалити всі залишки забруднень. Після механічного очищення добре промийте лоток проточною водою. Таку процедуру варто проводити раз на два місяці. Натуральні компоненти цього засобу не лише очищатимуть поверхню, а й нейтралізують неприємні запахи та відновлять первісний вигляд лотка вашої пральної машинки.