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Ложка на 10 літрів води — і аґрус нікуди буде подіти: ягоди виростуть великими й солодкими
Аґрус — невибаглива культура і за належного догляду щороку даруватиме щедрий урожай соковитих ягід. Оскільки цей кущ багато років росте на одному місці, ґрунт під ним поступово виснажується. Тому, щоб не допустити зниження врожайності, улітку аґрус треба підживлювати правильними добривами й регулярно поливати.
Які добрива найкращі для підживлення аґрусу влітку
Сульфат калію. У червні, коли на кущі формується зав’язь, аґрус особливо потребує калію. Цей елемент відповідає за розмір і смак ягід. Щоб підживити кущі, треба розвести столову ложку сульфату калію у 10 літрах теплої води. Під кожен кущ треба виливати по відру такого добрива. Проводити підживлення треба після дощу, щоб уникнути опіків коріння.
Регулярний полив. Влітку кущі аґрусу потребують регулярного поливу, особливо в період наливання ягід. Поливати аґрус необхідно раз на тиждень, по 5–6 відер під кожен кущ. Найкраще це робити вранці чи ввечері, щоб вода краще вбиралася. За спеки частоту поливів можна трохи збільшити.
Чим ще можна підживлювати аґрус улітку: народні методи, перевірені часом
Настій деревного попелу. Ця органіка містить калій, кальцій та мікроелементи, що стимулюють рясне плодоношення. Щоб приготувати підживлення, треба залити склянку попелу 10 літрами гарячої води. Дайте настоятися розчинові 24 години. Поливати варто під корінь по відру добрива на кожен кущ.
Зелене добриво (трав’яний настій). Таке підживлення можна робити з кропиви, подорожника чи кульбаби. Ці рослини містять купу корисних мікроелементів, які на відмінно підживлюють ґрунт. Для приготування добрива подрібніть траву, заповніть третину відра, залийте водою і залиште настоюватися упродовж 5 днів. Потім процідіть настій і розведіть водою у пропорції 1:10. Поливати кущі таким підживленням треба один раз на 10 днів.
Коров’як чи пташиний послід. Ці органічні добрива містять азот, фосфор і калій у природному вигляді, тому стимулюватимуть розвиток кущів та формування великих солодких ягід. Коров’як треба розводити водою у пропорції 1:10, а послід — 1:20 і поливати кущі під корінь ввечері чи в похмуру погоду.
Досвідчені городники рекомендують після кожного підживлення мульчувати землю навколо аґрусу — це допоможе утримати вологу, приглушити бур’яни та зберегти родючість ґрунту.