Морква — одна з найпопулярніших городніх культур, але отримати справді рівні, солодкі та великі коренеплоди вдається не всім. Часто морква виростає дрібною, кривою або з тріщинами. Причина зазвичай не в сорті, а в нестачі правильного живлення на ключових етапах росту. Є прості домашні методи, які допомагають значно покращити якість врожаю без дорогих добрив, достатньо лише правильно приготувати розчини і вчасно їх внести.

Дріжджове підживлення для зростання коренеплодів. Дріжджі стимулюють розвиток кореневої системи і покращують засвоєння поживних речовин із ґрунту. Після такого підживлення морква краще росте в довжину і формує рівні коренеплоди без деформацій. Для приготування беруть 1 столову ложку сухих дріжджів, розчиняють у відрі теплої води та додають трохи цукру для активації. Суміш залишають на кілька годин, після чого використовують для поливу між рядками.

Деревна зола для солодкості та форми. Попіл — одне з найкращих природних джерел калію, який відповідає за смак і щільність моркви. Завдяки цьому підживленню коренеплоди стають солодшими і більш рівними. Для приготування розчину достатньо розмішати одну склянку деревної золи у відрі води, настояти добу і поливати грядки під корінь.

Настій цибулиння для зміцнення і захисту. Цибулиння не лише живить, а й допомагає захистити моркву від шкідників і грибкових захворювань. Воно покращує загальний стан ґрунту і стимулює рівномірний розвиток коренеплодів. Щоб отримати настій, жменю лушпиння заливають гарячою водою і залишають на 2-3 дні. Потім отриману рідину розводять і використовують для поливу грядок.