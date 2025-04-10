Чим підживити моркву, щоб була великою і рівною / © Freepik

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Морква — один з найпопулярніших і найсмачніших овочів, тому її висіває на своєму городі кожен український господар. Та буває так, що вона виростає маленькою і нерівною, може бути суха та не надто солодка. Щоб з вашою морквою не сталося такої халепи і ви змогли зібрати багатий урожай, її треба підживити ось цим добривом.

Яке добриво треба моркві, щоб вона виросла великою, рівною і неймовірно солодкою

Як пише ресурс «Добрі новини», моркву треба підживити нітроамофоскою. Таке комплексне добриво містить у своєму складі азот, калій і фосфор. Ці мінерали вкрай необхідні овочевій культурі в період зростання та формування коренеплодів.

Досвідчені городники рекомендують уважно стежити за дозуванням, щоб не переборщити. Для підживлення грядки вистачить розчину з однієї столової ложки та відра води. Більше добрива вносити не можна, бо це погано позначиться на родючості ґрунту.

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Азот сприятиме наростанню зеленої маси, але це жодним чином не вплине на формування коренеплоду. Він лише активує розвиток культури.

Фосфор сприятиме формуванню коренеплоду, допомагатиме рости моркві рівною і гладенькою.

Калій — це мікроелемент, який відповідає за смак і соковитість овоча. Якщо культура отримуватиме достатню кількість калію, то виросте солодкою й соковитою та матиме насичений помаранчевий колір.

Як правильно підживлювати моркву нітроамофоскою

Досвідчені господарі рекомендують поливати моркву ближче до міжрядь, трохи відступивши від основи зеленої маси. Не можна підживлювати грядку, коли на вулиці спекотно. Краще робити поливання ввечері, щоб волога не випаровувалася, а потрапляла безпосередньо до кореня.

Робити підживлення нітроамофоскою треба не частіше, ніж один раз на два тижні. Цього буде достатньо, щоб морква наситилася необхідними речовинами і не почала нарощувати зелену масу.