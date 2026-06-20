Як очистити куртку від плям / © pexels.com

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Один із найефективніших та водночас доступних методів — використання звичайного картопляного крохмалю. Цей простий продукт допомагає видалити жирні плями, засалені ділянки та освіжити верхній одяг без повного прання.

Такий лайфгак особливо актуальний для пуховиків і курток, які не рекомендується часто прати у воді через ризик втрати форми та теплоізоляційних властивостей.

Чому крохмаль ефективний для чищення курток

Картопляний крохмаль має природні абсорбуючі властивості. Він буквально «витягує» жир і бруд із тканини, не пошкоджуючи волокна.

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Основні переваги методу:

не потребує води та пральних засобів;

не псує структуру тканини;

підходить для делікатних матеріалів;

швидко усуває свіжі та застарілі плями;

безпечний для пуху та наповнювача.

Як почистити куртку крохмалем: покрокова інструкція

Щоб отримати найкращий результат, дотримуйтесь простого алгоритму:

Розкладіть куртку на рівній поверхні та огляньте забруднені ділянки. Рясно посипте сухий крохмаль на жирні або засалені місця — зазвичай це комір, манжети та кишені. Залиште на 20–40 хвилин. За цей час крохмаль вбере бруд і жир. Акуратно струсіть залишки або видаліть їх м’якою щіткою.

Для сильних забруднень процедуру можна повторити 1–2 рази.

Додаткові поради для кращого результату

Для старих плям можна залишити крохмаль на ніч. Використовуйте м’яку щітку, щоб не пошкодити тканину. Не зволожуйте крохмаль — метод працює саме в сухому вигляді. Після очищення провітріть куртку на свіжому повітрі.

Для яких курток підходить цей метод

Цей лайфгак найкраще працює для:

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пуховиків;

синтетичних курток;

демісезонних пальт;

текстильних моделей без складних мембранних покриттів.

Не рекомендується застосовувати без тесту на невеликій ділянці для дуже делікатних або водонепроникних мембранних тканин.

FAQ

Чи можна почистити пуховик крохмалем без прання?

Так, крохмаль ефективно вбирає жир і бруд із поверхні пуховика, дозволяючи освіжити його без повного прання.

Як прибрати засалені плями на куртці без хімчистки?

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Найпростіший спосіб — нанести сухий крохмаль на проблемні ділянки, залишити на 20–40 хвилин і потім акуратно видалити щіткою або струсити.

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