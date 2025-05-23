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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Лушпиння часнику творить дива на городі: чому його обов’язково треба збирати, а не викидати

Часникове лушпиння — безпечний, природний засіб для захисту городніх культур від шкідників. Ці відходи не накопичуватимуться в рослинах, не шкодитимуть корисній мікрофлорі ґрунту і дозволять уникнути застосування хімічних засобів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка користь часникового лушпиння для городу

Яка користь часникового лушпиння для городу / © Freepik

Більшість людей викидає часникове лушпиння, а дарма. Адже ці відходи вкрай корисні для овочевих культур та ґрунту. Лушпиння часнику — це доступний і безпечний засіб боротьби зі шкідниками. Також відходи пригнічуватимуть зростання грибкових захворювань у ґрунті, покращуючи загальний імунітет рослин до хвороб. А ще часникове та цибулева лушпиння підвищує родючість землі завдяки вмісту мікроелементів, що покращують її структуру. Тому від цих відходів сама лише користь.

Яка користь часникового і цибулевого лушпиння на городі: чому ці відходи треба збирати

  • Пригнічує розмноження шкідників. Ароматні сухі шкаралупки часнику містять фітонциди, які мають здатність пригнічувати розвиток шкідників у ґрунті. Природні речовини цих відходів створюють для комах несприятливі умови, зменшуючи їхню активність навколо рослин. Якщо регулярно додавати лушпиння в ґрунт, утворюється своєрідний захисний пояс, що оберігає кореневу систему від атак комах-шкідників.

  • Захист від дротяника. Особливо ефективно лушпиння бореться з дротяниками — небезпечними ворогами картоплі. Личинки жуків-коваликів прогризають бульби, знижуючи якість та обсяг урожаю. Щоб захистити картоплю від цієї напасті, треба додати трохи лушпиння часнику в кожну лунку. Шкідники уникають обробленої у такий спосіб бульби, бо активні речовини часнику порушують їхню здатність орієнтуватися в ґрунті.

  • Поєднання цибулевого та часникового лушпиння дає в рази кращий ефект. Цибулеве лушпиння також заслуговує на увагу, воно має подібні захисні властивості. Такий тандем забезпечує багаторівневий захист і допомагає стримати атаку ґрунтових шкідників. Тому варто збирати лушпиння часнику та цибулі, щоб уникнути зайвих витрат на хімічні засоби від шкідників.

  • Коли застосовувати лушпиння. Оптимальний час для використання відходів — кінець квітня і травень, коли активність ґрунтових шкідників найвища. Найкраще відходи вносити у міжряддя чи в лунки, це значно підвищує їхню захисну функцію для овочевих культур.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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