Лушпиння часнику творить дива на городі: чому його обов’язково треба збирати, а не викидати

Більшість людей викидає часникове лушпиння, а дарма. Адже ці відходи вкрай корисні для овочевих культур та ґрунту. Лушпиння часнику — це доступний і безпечний засіб боротьби зі шкідниками. Також відходи пригнічуватимуть зростання грибкових захворювань у ґрунті, покращуючи загальний імунітет рослин до хвороб. А ще часникове та цибулева лушпиння підвищує родючість землі завдяки вмісту мікроелементів, що покращують її структуру. Тому від цих відходів сама лише користь.

Пригнічує розмноження шкідників. Ароматні сухі шкаралупки часнику містять фітонциди, які мають здатність пригнічувати розвиток шкідників у ґрунті. Природні речовини цих відходів створюють для комах несприятливі умови, зменшуючи їхню активність навколо рослин. Якщо регулярно додавати лушпиння в ґрунт, утворюється своєрідний захисний пояс, що оберігає кореневу систему від атак комах-шкідників.

Захист від дротяника. Особливо ефективно лушпиння бореться з дротяниками — небезпечними ворогами картоплі. Личинки жуків-коваликів прогризають бульби, знижуючи якість та обсяг урожаю. Щоб захистити картоплю від цієї напасті, треба додати трохи лушпиння часнику в кожну лунку. Шкідники уникають обробленої у такий спосіб бульби, бо активні речовини часнику порушують їхню здатність орієнтуватися в ґрунті.

Поєднання цибулевого та часникового лушпиння дає в рази кращий ефект. Цибулеве лушпиння також заслуговує на увагу, воно має подібні захисні властивості. Такий тандем забезпечує багаторівневий захист і допомагає стримати атаку ґрунтових шкідників. Тому варто збирати лушпиння часнику та цибулі, щоб уникнути зайвих витрат на хімічні засоби від шкідників.