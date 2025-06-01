Лимон може бути небезпечним для здоров'я: кому краще не їсти цитрусовий

Лимон.

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Лимон - це суцільне джерело вітаміну С. Фрукт зміцнює імунну систему, сприяє зниженню холестерину та артеріального тиску, знищує бактерії та грибок. Втім, попри багато плюсів, лимон буває небезпечним для організму.

Чому і кому може нашкодити лимон, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Перш за все варто пам’ятати, що зашкодити здоров’ю може надмірне вживання лимонів. Медики радять виходити з норми вітаміну С: для жінок вона становить 75 мг на день, а для чоловіків - 90. Загалом не рекомендують вживати понад 150 г фрукта протягом дня.

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Лікарі не рекомендують зловживати лимоном, якщо ви маєте:

гастрит;

панкреатит;

виразку шлунку та дванадцятипалої кишки;

алергію;

або годуєте грудьми немовля.

Вживання великої кількості лимонного соку сприяє руйнуванню зубної емалі. Крім того, цей фрукт містить тираміну. Тож якщо ви чутливі до цієї амінокислоти, то вживання лимонного соку може викликати біль голови.

Якщо вживати багато лимонів регулярно, то це може спровокувати подразнення шлунково-кишкового тракту та появи виразок у роті. Також підвищення кислотності є небезпечним утворенням каменів у нирках.

Нагадаємо, ми також писали про те, чому перед довгими поїздками водіям обов’язково потрібно з’їдати лимон.

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