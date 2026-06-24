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Липень 2026 року: вихідні, робочі дні та основні свята українців у літній сезон
Липень традиційно асоціюється з сезоном відпусток, подорожей і літнього відпочинку. Водночас саме в цьому місяці українці святкують важливе державне свято — День Української Державності.
Чи принесе липень 2026 року додаткові вихідні та як зміниться робочий графік — розповідаємо далі.
Липень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів
Усього в липні 2026 року — 31 календарний день. Із них 23 дні припадають на робочі, а 8 днів становлять стандартні вихідні (суботи та неділі).
Цього місяця українці працюватимуть 1-3, 6-10, 13-17, 20-24 і 27-31 липня. А відпочиватимуть 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 липня.
2026 року День Української Державності припадає на 15 липня. У мирний час ця дата зазвичай була б офіційним неробочим днем. Проте в умовах воєнного стану додаткові вихідні, пов’язані зі святами, не запроваджуються.
Згідно з чинним законодавством України і законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в липні 2026 року додаткових вихідних не буде.
Міжнародні та державні свята в липні 2026 року: календар подій і важливі дати
1 липня — День архітектури України; День державного реєстратора; День слідчого;
2 липня — День податківця України;
4 липня — День судового експерта;
5 липня — День Військово-морських Сил України;
6 липня — День військ ППО Збpойних Сил України;
7 липня — День пpацівника природно-заповідної справи;
11 липня — Всесвітній день народонаселення;
12 липня — День рибалки; Всесвітній день бортпровідника;
15 липня — День Української Державності;
16 липня — День бухгалтера;
18 липня — Міжднародний день Нельсона Мандели;
19 липня — День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;
26 липня — День флота України; День працівників торгівлі;
28 липня — Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами;
31 липня — День системного адміністратора.