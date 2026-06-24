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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Липень 2026 року: вихідні, робочі дні та основні свята українців у літній сезон

Липень традиційно асоціюється з сезоном відпусток, подорожей і літнього відпочинку. Водночас саме в цьому місяці українці святкують важливе державне свято — День Української Державності.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Свята у липні 2026 року

Свята у липні 2026 року / © unsplash.com

Чи принесе липень 2026 року додаткові вихідні та як зміниться робочий графік — розповідаємо далі.

Липень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів

Усього в липні 2026 року — 31 календарний день. Із них 23 дні припадають на робочі, а 8 днів становлять стандартні вихідні (суботи та неділі).

Цього місяця українці працюватимуть 1-3, 6-10, 13-17, 20-24 і 27-31 липня. А відпочиватимуть 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 липня.

2026 року День Української Державності припадає на 15 липня. У мирний час ця дата зазвичай була б офіційним неробочим днем. Проте в умовах воєнного стану додаткові вихідні, пов’язані зі святами, не запроваджуються.

Згідно з чинним законодавством України і законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в липні 2026 року додаткових вихідних не буде.

Міжнародні та державні свята в липні 2026 року: календар подій і важливі дати

Свята в липні 2026 року / © ТСН

Свята в липні 2026 року / © ТСН

  • 1 липня — День архітектури України; День державного реєстратора; День слідчого;

  • 2 липня — День податківця України;

  • 4 липня — День судового експерта;

  • 5 липня — День Військово-морських Сил України;

  • 6 липня — День військ ППО Збpойних Сил України;

  • 7 липня — День пpацівника природно-заповідної справи;

  • 11 липня — Всесвітній день народонаселення;

  • 12 липня — День рибалки; Всесвітній день бортпровідника;

  • 15 липня — День Української Державності;

  • 16 липня — День бухгалтера;

  • 18 липня — Міжднародний день Нельсона Мандели;

  • 19 липня — День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;

  • 26 липня — День флота України; День працівників торгівлі;

  • 28 липня — Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами;

  • 31 липня — День системного адміністратора.

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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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