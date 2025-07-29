Лише 10% людей знаходять приховане обличчя на цьому фото: чи зможете ви

Лише 10% людей знаходять приховане обличчя на цьому фото

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У Мережі поширюється оптична ілюзія, де, за словами експертів, лише одна з десяти людей здатна одразу помітити приховане обличчя. Такі візуальні головоломки не лише розважають, але й є чудовим способом протестувати ваш зір та, можливо, навіть рівень IQ.

Про це пише Mirror.

Оптичні ілюзії часто розглядають як своєрідні головоломки, що стимулюють критичне мис мислення та нестандартний підхід до вирішення задач. Дін Джексон, популярний тіктокер з понад 700 тисячами підписників, регулярно ділиться подібними загадками.

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На останньому опублікованому ним зображенні показані дві дівчини: одна з темним волоссям дивиться вниз, а світловолоса дівчина поруч дивиться на неї. Проте, як стверджує Джексон, десь на фотографії приховано третє обличчя, яке дивиться прямо на вас.

«На цьому фото на вас дивиться обличчя, — сказав він у своєму відео. — Але знаєте, лише одна з десяти людей побачить його, тримаючи телефон на звичайній відстані [від очей]».

Спробуйте знайти приховане зображення та дізнайтеся, чи належите ви до цього невеликого відсотка уважних спостерігачів.

Якщо ви спробували знайти приховане обличчя на популярній оптичній ілюзії, але воно все ще залишається невловимим, не засмучуйтесь. Експерт з головоломок Дін Джексон, який і поширив цю загадку, поділився ефективним методом, що допоможе вам нарешті його помітити.

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«Якщо ви спочатку не бачите обличчя, — пояснює Дін, — спробуйте прихилити телефон до чогось, а потім відійдіть від нього на п’ять кроків». За його словами, після цього «дев’ять із десяти людей побачать обличчя, яке дивиться на них у відповідь».

Якщо ж і після цього візуальна головоломка залишається нерозгаданою, Дін радить відійти ще на п’ять кроків і лише тоді знову подивитися на екран телефону. Цей прийом змінює перспективу та допомагає мозку «побачити» прихований елемент, який був невидимий з близької відстані.

Нагадаємо, цей новий візуальний тест став сенсацією в соціальних мережах. Він полягає в тому, щоб знайти помилку на зображенні за лічені секунди.